Alzira destina vora 1.7 M€ al Pla ASISTE, per a fer front a la crisi de la Covid-19

Pla d’Ajuda Social, Sanitària i Tributària a Persones i Empreses

Hui s’ha presentat en roda de premsa el Pla ASISTE, un recull de les mesures aplicades per l’Ajuntament d’Alzira des de l’inici de la crisi per a fer front a la Covid 19 tant des del punt de vista social, sanitari com tributari per a les persones i empreses.



En total es dona compte de les despeses de vora 1,7 milions d’euros fins al 21 de maig, estructurades en 5 blocs, mesures de contingència sanitària i seguretat pública, de caràcter social i assistencial, promoció econòmica i impuls comercial i ocupacional, implantació del teletreball i mesures tributàries. D’esta manera, es preveuen, d’una banda, mesures per a garantir el benestar de la ciutadania, protegint la seua salut com a bé més preuat. D’altra, les que tenen per objecte minimitzar el perjudici econòmic que la crisi ha provocat en els ciutadans, les famílies i, especialment, els comerços d’Alzira, en la seua majoria empreses familiars i de proximitat.



“És la responsabilitat de govern i la responsabilitat política de tots els grups garantir la salut i que ningú es quede arrere, per això hem treballat en este pla. Es tracta d’un document transparent i viu, que continua actualitzant-se amb les noves mesures que es van prenent i en les quals no deixem de treballar. Seguim revisant les necessitats i considerant augmentar l’import de les ajudes, i revisant el pressupost de 2020”, assegura l’alcalde, Diego Gómez

Mesures de contingència sanitària i seguretat pública: 124.495,4 euros.

Mesures de caràcter social i assistencial: 440.764,43 euros.

En este sentit, es vol traslladar a totes les entitats que de manera voluntària han treballat per a donar servei als alzirenys i alzirenyes, col·laborant amb l’Ajuntament per a estar al costat dels nostres veïns i veïnes.

Mesures de promoció econòmica, impuls comercial i ocupació: 575.624,46 euros. Dins d’estes mesures destaca la creació del Pla d’Ocupació Social per a contractació de personal no qualificat incorporat a l’atur a partir de la crisi destinat a la contractació de 15 o 20 persones a jornada completa.

Mesures per a la implantació del teletreball: 64.576,17 euros.

Cal reconéixer el gran esforç que s’ha fet per tal d’implantar el teletreball per a vora 140 treballadors i treballadores municipals que fan una gestió completa des de les seues cases. Així com a aquells que han estat en serveis mínims per a garantir la continuïtat del servei públic.

Mesures de caràcter tributari: 493.111,43 euros.

A banda de les quantitats referides als diferents blocs ja s’estudien noves actuacions com és el cas de:

Caràcter social i assistencial: es planteja aprovar un augment d’eixa partida amb la quantitat de 60.000 € provinents del romanent de tresoreria corresponent al 20% autoritzat.

Pel que fa al fons solidari Som Alzira, que es va obrir amb les aportacions dels grups polítics així com les donacions individuals de la ciutadania, els fons es destinaran a un programa de nutrició i alimentació infantil per als xiquets i xiquetes. Hem de tindre en compte que una vegada es retire l’ajuda de la conselleria amb l’arribada de l’estiu eixes famílies tindran greus necessitats per a cobrir les necessitats bàsiques, Així mateix, s’ha anunciat la possibilitat de fer aportacions al fons provinents de partides del pressupost municipal que inicialment no estaven destinades a eixa funció. Des de la intervenció municipal s’han confirmat els beneficis fiscals d’esta actuació i per tant que les aportacions desgraven a hisenda.

Pel que fa a les ajudes destinades a la reactivació econòmica, hui finalitza el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes, i esperem arribar al voltant de 1.000 comerços. A partir de demà s’estudiarà l’ampliació del crèdit destinat a estes ajudes amb 100.000 euros més.

Dins del Pla d’Ocupació Social per a contractació de personal no qualificat ja s’estudia una ampliació amb altres 250.000 euros per a persones qualificades.

Per últim, pel que fa al caràcter tributari, es preveu també un increment d’esta despesa d’aproximadament 150.000 € per a reflectir falta d’ingressos referits a les taxes de devolució del mercat ambulant, l’aparcament i els bars municipals.