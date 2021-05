Alzira enceta la segona fase del Canal de les Bases

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’empresa Aigües de València portarà a terme les obres

Suposa una inversió d’1.3 M€

L’Ajuntament d’Alzira iniciarà el pròxim estiu les obres de la segona fase del canal interceptor de les Bases. Una infraestructura que completarà el canal actual que té com a objectiu protegir la zona est de la ciutat de les aigües que baixen dels diversos barrancs de les muntanyes i que van a parar al barranc de la Casella.

“Amb les obres de la primera fase, vam aconseguir protegir el barri de les Bases i amb esta segona fase, es pretén arribar a la zona de l’Alquenència, la Nova Alzira i Venècia. L’objectiu és recollir l’aigua dels barrancs de la zona est: barrancs Fosc, Estrelles, Maria i Gràcia i el camí l’Arena i portar-la al canal per tal que no col•lapse d’aigua la ciutat, salvaguardant el veïnat, les seues cases i béns” ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Esta segona fase finalment serà finançada per Aigües de València, l’empresa subministradora de l’aigua, en base a la tarifa d’inversions que hi ha al contracte de l’empresa i que permet realitzar estes i altres inversions. Fernando Pascual, regidor de serveis i obres públiques ha estat el responsable de la negociació amb l’empresa. “De la mateixa manera que es va fer amb les obres de Pérez Galdós i Hort dels Frares, estes obres són fruit de l’acord amb Aigües de València. Un acord que es corroborarà dijous en la comissió de seguiment del contracte amb esta empresa” ha explicat el regidor d’obres i serveis públics, Fernando Pascual

Les obres, amb un cost d’1.300.000 euros suposarà donar continuïtat al canal construït en la primera fase en 2018. Es construiran ara 720 metres més de canal, amb una alçada entre 2 i 3m que discorrerà paral·lel al camí de Pescadors i que permetrà que s’evacue més ràpid l’aigua que baixa de la muntanya, ja que podrà assumir un cabdal total de 50 milions de litres, una vegada connectades les dos fases. Està previst que les obres comencen a l’estiu i s’allargaran durant 7 o 8 mesos, un termini que està condicionat pels tràmits necessaris amb diferents infraestructures de llum i gas i expropiacions de terrenys privats.

“Esta segona fase és una obra de necessitat imminent però fins que es complete estem fent actuacions pal·liatives com la de l’hort de Galvañón o la del barranc Fosc i de les Estreles, que previndrien la possible afecció de la ciutat per les pluges torrencials” ha explicat la regidora d’Urbanisme, Sara Garés.

Els últims episodis de pluges han afectat les zones de l’Alquenència i Venècia degut al desbordament del barranc Fosc, ja que és l’encarregat d’arreplegar les aigües que baixen des de la urbanització del Racó, a més de l’aigua que li aporta el barranc de l’Estrela que recull la provinent de la urbanització del Respirall, produint la baixada de les aigües embravides que acaben inundant l’entramat urbà. L’edil ha explicat que actualment s’estan realitzant actuacions per a que els barrancs de les Estreles i el Fosc no connecten directament amb el clavegueram del carrer Josefina Fernández, un dels punts més conflictius cada vegada que es produeixen pluges torrencials a la nostra ciutat

El fet que Aigües de València financie estes obres, permetrà a l’Ajuntament demanar que la inversió prevista per la Conselleria en esta zona es dedique a millorar l’evacuació d’aigua amb altres infraestructures com una bassa de laminació o un tanc de tronades.

L’alcalde d’Alzira ha recordat que esta és la segona infraestructura que porta a terme este equip de govern per a protegir Alzira de l’aigua, ara bé, l’objectiu final és que Confederació hidrogràfica i el Ministeri consideren prioritari l’ampliació dels barrancs de la Casella i Barxeta, obres que haurien d’incloure’s en els pressupostos de l’estat o en els fons europeus i que tindrien com objectiu protegir tant Alzira com Carcaixent de les catastròfiques conseqüències de les pluges torrencials, a la vora del riu Xúquer.

Pressupost

TOTAL: 1.376.491,54 euros

Execució: 1.025.792,28 euros

Assistència tècnica: 55.392,78 euros

Expropiacions: 295.306,48 euros