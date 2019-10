Alzira enceta una acció formativa dins del Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia

Print This Post

Esta vesprada s’ha iniciat una acció formativa en matèria de consum energètic. L’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social, junt amb la Cooperativa AEIOLuz, mitjançant el conveni de col·laboració establit entre les dos parts, enceten esta acció que busca la implicació tant dels departaments de l’Administració com de la ciutadania en general dins del Pla Energètic Municipal. Es tracta d’un Pla d’intervenció vinculat a l’adhesió de l’Ajuntament d’Alzira al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia que es va signar mitjançant l’Àrea de Medi Ambient.



La formació aposta per buscar solucions eficients en temes energètics, per a això comptem amb AEIOLuz, que actua directament en l’eficiència energètica i els hàbits de consum responsable. Es dirigiran i coordinaran diferents sessions amb un enfocament energètic, que done validesa i harmonia a les polítiques i estratègies plantejades en tot el municipi.



Esta primera sessió ha estat presentada per l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que ha donat la benvinguda i ha agraït la participació dels assistents d’una taula intersectorial. És fonamental que estiguen representats aquells que tenen la capacitat de planificació política i estratègica, així com la capacitat d’actuar i de lideratge. Tres vessants: polítics, tècnics municipals i ciutadania, representada per diversos col·lectius locals.



L’alcalde ha recordat la importància d’este tipus d’accions, així com dels xicotets actes en el nostre dia a dia, que poden actuar molt favorablement en un consum sostenible. “La setmana passada els nostres joves van encapçalar un crit en favor del medi ambient. Hui podem fer el nostre primer pas per a produir eixe canvi”



Este espai consistirà en una sessió de 4 hores en la qual a partir de diferents dinàmiques de participació es busca extraure les sensacions i noves línies de treball sobre la base de la proposta plantejada, així com una avaluació general de les sessions formatives i accions que s’han dut a terme anteriorment en el municipi. Serà la primera presa de contacte per a posteriorment procedir a la formació específica a 6 grups diferents.



Als empleats municipals dels diferents departaments de l’Administració local que ja han participat de la formació a la taula intersectorial. Estes formacions consten d’una única sessió teoricopràctica de 90 minuts de duració. Es tracta d’un taller d’eficiència energètica i contractació intel·ligent dels subministraments amb un clar component participatiu.

A l’associacionisme local i diversos àmbits (educatiu, sanitari i de seguretat nacional) amb el mateix format que els empleats municipals.

Actuacions en domicilis per a ciutadania usuària de diversos serveis municipals. Tots els tallers versen sobre l’eficiència energètica i la contractació intel·ligent dels subministraments per a reduir al màxim els pagaments sense reduir el confort de les instal·lacions i les llars.

Les persones interessades a rebre formació en matèria d’energia poden posar-se en contacte amb la Regidoria de Serveis Socials, que en col·laboració amb la cooperativa AEIOLuz, treballa en quatre eixos: Educació Energètica, Estalvi i Eficiència, Foment de l’Autoconsum i Pla de Pobresa Energètica.