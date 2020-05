Alzira enceta una campanya de fumigació del clavegueram contra panderoles i rates

Connect on Linked in

Ahir van començar les actuacions planificades dins del programa de fumigació del sistema de clavegueram al nucli urbà, la xarxa semafòrica així com als polígons industrials.



L’empresa encarregada de subministrar el tractament, Desflor, ha presentat un calendari amb el qual es tractarà la ciutat al llarg de tres setmanes. La totalitat dels tractaments es realitzaran complint els protocols i normes sanitàries.



SETMANA DEL 25 AL 31 DE MAIG

Es tractarà el sistema de clavegueram públic de les següents zones o barriades:

Ana Sanchis, plaça Cartonatges, Venècia, plaça Pere Crespí, l’Alquerieta, plaça Sagrada Família, Pere Esplugues i adjacents, Albuixarres i adjacents, Piletes i adjacents; fins a Pérez Galdós i plaça d’Alacant i carrer Gandia i adjacents.



SETMANA DE L’1 AL 7 DE JUNY

Es tractarà el sistema de clavegueram públic de les següents zones o barriades:

Plaça Major i avingudes Sants Patrons i Lluís Suñer i adjacents, plaça del Regne, plaça Societat Musical, Colón i adjacents, Felip II i adjacents, carrer Taronger i adjacents, les Basses, Sant Judes i zona carrer Hospital, la Vila, des de Faustino Blasco, Major Santa Teresa, fins a Major Santa Maria, av. de Carcaixent i Materna.



SETMANA DEL 8 AL 14 DE JUNY

Es tractarà el sistema de clavegueram públic de les següents zones o barriades:

les Barraques, Santa Maria de Bonaire, el Racó i els polígons industrials de Tisneres, Carretera d’Albalat, el Mercat, Materna el Pla i el polígon ITV.



S’informa de la possible demora en els terminis de tractament, deguda a possibles adversitats que es pogueren esdevindre per motiu de l’obra.

S’atendrà qualsevol urgència de manera immediata, telefonant al 680 568 205 i 669 360 480. També, des del departament de Sanitat, s’atenen avisos que arriben a sanitat@alzira.es per part de la ciutadania.



A més, la regidora de Sanitat, Gemma Alós ha insistit en la importància de treballar conjuntament des de casa, “entre tots hem de frenar la proliferació d’estes plagues tant a les nostres cases com als espais públics, i més ara que arriba l’estiu i estos animals es fan més presents. És fonamental per a evitar les molèsties que originen les panderoles i les rates, per això donem estes recomanacions, per a saber com hem d’actuar i on hem d’extremar les precaucions”.



Contra les panderoles

Netejar a fons la cuina, especialment darrere dels electrodomèstics.

Eliminar correctament el greix de la cuina.

Els aliments sempre han d’estar guardats en recipients hermètics o dins de la nevera, mai s’han de deixar els plats sense netejar, ja que és un dels llocs preferits per les panderoles.

Mantindre sempre les piques i les aixetes netes i sense restes de menjar.

Baixar totes les nits les bosses de fem, sobretot les restes orgàniques, i en casa mantindre-les sempre tancades.

Passar l’aspiradora amb regularitat, d’esta manera ens emportarem la posta d’ous i larves dels insectes.

Evitar humitats en armaris i racons.

No acumular trastos en casa ni en els trasters.

Evitar qualsevol tipus de fissura en parets, juntes de parets, falsos sostres, mitjançant la utilització de qualsevol tipus de material com ara silicona, etc.

En les entrades d’aigua potable i inodors o lavabos, revisar els embellidors i omplir els buits amb algun tipus de material d’obra.

Els sistemes de ventilació i retorns d’aires preparats cobrir-los amb algun tipus de malla.

Revisar buits d’obra en l’entrada de gas i electricitat de la casa i omplir-los amb materials d’obres.

Contra les rates:



No acumular fem ni desperdicis durant uns quants dies en un mateix lloc, especialment en plantes baixes.

No alimentar animals extraviats en la via pública perquè produïxen un efecte reclam del menjar.

No depositar fem fora dels contenidors i evitar la ruptura de les bosses.

Evitar les deposicions dels animals de companyia i arreplegar-les quan acaben.

Netejar diàriament l’interior i part baixa de les terrasses de la via pública perquè són focus d’alimentació incontrolada.

Extremar la neteja de solars i parcel·les situades dins del nucli urbà.

No depositar fem o altres restes orgàniques en solars o construccions buides.

No acumular efectes ni objectes prop dels contenidors i sol·licitar la seua retirada amb anterioritat suficient.

No eliminar restes orgàniques pel vàter perquè arriben al clavegueram i atrauen les rates, panderoles i altres insectes no desitjats.

No depositar restes orgàniques líquides o solubles en els embornals de la via pública.