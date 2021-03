Alzira es prepara per a la vacunació massiva

Connect on Linked in

En les pròximes setmanes la comunitat educativa del Departament de Salut es vacunarà a Alzira

Continua la tendència a la baixa en les xifres

Hui s’ha celebrat la reunió setmanal amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 91 casos per cada 100.000 habitants a 72 casos. En total tenim 33 casos actius (42 a data 25 de febrer), en els últims tres dies 11 casos nous, 7 d’ells per un brot el dia 1 de març. Amb estes xifres, Alzira se situa per baix de la mitjana de la Comunitat, que actualment es troba en els 106 casos per cada 100.000 habitants.

A la reunió, han assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, qui ha explicat que “Ens trobem en una situació optimista. S’està produint a poc a poc una millora en les xifres i afortunadament continua la tendència a la baixa. No podem perdre de vista les recomanacions del Departament de Salut de la Ribera que insistix en la importància de ser responsables de cara als dies festius de les pròximes setmanes en falles i Setmana Santa. Si ens mantenim en esta línia en pocs dies podrem estar per baix de 50 casos per cada 100.000 habitants. Agraïm a la ciutadania l’esforç que està fent per a poder minimitzar el contagi”

A més la regidora ha informat de l’actualitat pel que fa a la vacunació, “en este sentit cal ressaltar que el Departament de Salut i l’Ajuntament estem treballant conjuntament per tal de facilitar diversos espais per a la vacunació de la comunitat educativa dels diferents pobles del Departament de Salut. Totes les vacunes s’administraran des d’Alzira en les pròximes setmanes”

D’altra banda, de cara al proper mes d’abril s’estudien espais per a fer la vacunació massiva per a menors de 65 anys. Un col·lectiu que suposa al voltant de 40.000 persones d’Alzira, Corbera i Llaurí. “Estem treballant per a poder posar a disposició de la conselleria un espai òptim per a portar a terme estes vacunacions, ben ventilat, accessible amb entrades i eixides adequades i que complisca amb els protocols de seguretat”, ha explicat la regidora.

A hores d’ara ja s’ha posat en marxa la vacunació de persones de 89 a 80 anys, que estan sent citats per a acudir a la Parrilla, on se’ls administrarà. Així mateix cal recordar que a la nostra ciutat ja estan vacunats els majors de 90, grans dependents i usuaris de residències. Així mateix, els sanitaris també han rebut ja la vacuna i els cossos de seguretat estan sent vacunats a l’Hospital de campanya de la Fe durant esta setmana.