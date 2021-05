Alzira estarà a la Fira Internacional de Turisme 2021, la qual se celebra del 19 al 23 de maig a Madrid

Connect on Linked in

Alzira estarà present en l’edició de FITUR 2021, la qual tindrà lloc a Madrid del 19 al 23 de maig, una data inusual, ja que sempre té lloc a finals de gener. Enguany, la fira ha sofrit un desplaçament de data a causa de la impossibilitat de realitzar-la a principis d’any per la pandèmia de la COVID-19.

L’edició del 2021 perseguix la reactivació del sector turístic, molt castigat per les ineludibles restriccions de mobilitat a escala mundial. El format de la fira serà diferent del concepte de desenvolupament que ha tingut fins ara, i la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira s’ha adaptat a les normes i restriccions imposades des de l’organització per tal de participar-hi.

Enguany no hi haurà cap informació en format físic, la qual cosa fa que tot aquell visitant que vullga interessar-se per algun destí ho haurà de fer de manera digital.

Alzira aporta diverses propostes que podran ser consultades en les pantalles tàctils de València Turisme: el llibret de les Falles d’Alzira, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; la Setmana Santa, d’Interés Turístic Nacional; les Jornades d’Exaltació del Tambor i del Bombo, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; una visita virtual pel Museu Faller; consultar la guia ECA que recull tots els punts d’interés i particularitats de la nostra ciutat, un vídeo de cinc minuts on es mostra tota l’essència patrimonial i festiva i, a més, tres fotos representatives d’Alzira per a captivar el possible visitant: el santuari de la Mare de Déu del Lluch, el Museu Faller i el Monestir de Santa Maria de la Murta.

El vessant gastronòmic en format digital també estarà present a l’edició del FITUR 2021. Les propostes de la nostra ciutat són: l’espardenyà i la reganyà.

Les gravacions realitzades el passat mes d’abril pel Patronat de Turisme de la Comunitat Valenciana en l’Alqueria del Xúquer d’Alzira, han comptat amb la presència del prestigiós cuiner Joan Clemente, «El xef de la memòria», amb la col·laboració del restaurador alzireny Tomás Blay, per a la realització de l’espardenyà, mentre que per als passos que cal seguir per a la confecció de la reganyà s’ha comptat amb l’ajuda i l’experiència del forner Francisco Bria.

«Ha sigut un any complicat, per la qual cosa entre tots hem d’aconseguir tornar, a poc a poc, a la normalitat i a les pautes a les quals estàvem habituats i , sens dubte, Alzira té moltes coses que aportar a tots aquells que vulguen descobrir-la, tant en la seua part patrimonial com en les seues parts festiva i cultural. Vivim en una ciutat on l’activitat està present els dotze mesos de l’any, i això volem fer-ho evident en la fira de turisme més important del nostre país i la segona del món per volum d’expositors i propostes», ha assenyalat Isabel Aguilar, regidora de Turisme i Patrimoni Cultural.

Com en edicions anteriors, la regidora entaularà reunions amb els representants dels diversos sectors del turisme presents en la fira.