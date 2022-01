Alzira estrena la capitalitat cultural amb un cartell variat que inclou a Sandra Ferrús, Aitana Sánchez-Gijón o el teatre musical de Trencadís

Connect on Linked in

La mort i la donzella, de dansa, i Armónico Tributo, de música antiga, són els espectacles aportats per la Conselleria de Cultura

Hui comença la venda d’entrades en taquilla i a través de la plataforma Notikumi

Esta vesprada, a les 19.30 hores, comença la venda d’entrades per als espectacles i les activitats culturals del primer trimestre de 2022, any en el qual Alzira s’estrena com a Capital Cultural Valenciana (CCV). El suport del Consell es nota en la cartellera, que incorpora produccions subvencionades a càrrec de la dotació consignada per la Conselleria de Cultura per a la capitalitat. Es tracta de La mort i la donzella, una producció de l’Institut Valencià de Cultura, que pren com a base el quartet de corda núm. 14 en re menor de Franz Schubert, La mort i la donzella, per a realitzar una revisió contemporània de la composició romàntica. Este muntatge, que es podrà gaudir el dissabte 19 de febrer al Gran Teatre a les 20.30 hores, va ser distingit als XXIV Premis MAX com a millor espectacle de dansa, i ha obtingut 6 premis a l’edició de 2021 dels Premis de Les Arts Escèniques Valencianes. Es tracta d’un espectacle de dansa apte per a tots els públics, el qual està dirigit per Asun Noales i que compta amb la participació com a intèrprets dels ballarins Carmela García, Alexander Espinoza, Rosanna Freda, Mauricio Pérez Fayos, Eduardo Zúñiga, Juliette Jean i Salvador Rocher. La música va a càrrec de Telemann Rec, a partir del quartet La mort i la donzella, de Franz Schubert.

L’altra producció que arriba sota el segell de CCV és Armónico Tributo, un muntatge musical que reunix el Cor de la Generalitat Valenciana i el grup de música antiga La Dispersione de Guadassuar i oferix un tribut als compositors Buxtehude, Fasch o Muffat, que foren referència en els començaments del 1700 del jove Johann Sebastian Bach, que amb el pas dels segles els eclipsaria com a organista. Les seues composicions ara conviuen en este espectacle amb l’obra del seu deixeble Bach. El 21 de gener tindrà lloc este recital al Gran Teatre a les 20.30 hores.

Les entrades ja estan disponibles a través de la plataforma de venda en línia Notikumi i, a més a més, es poden adquirir cada dimarts i dijous entre les 19.30 i les 21 hores a les taquilles del Gran Teatre.

La programació cultural es completa amb una oferta diversa per a tots els públics i a diversos escenaris. El 23 de gener arranca el cicle «Somriu als parcs», amb actuacions per a xiquetes i xiquets a l’aire lliure. La companyia elegida per a este dia és Fanudito Cia, que a les 12 del migdia oferirà Propers, un espectacle còmic, absurd, participatiu i reflexiu, que aborda, en clau d’humor, la importància del treball en equip, del manteniment dels carrers i la necessitat de separar bé els residus. El 20 de febrer, la companyia d’Algemesí Disparatario Teatro omplirà la plaça de l’Alborgí, a les 12 hores, d’espantacriatures amb el seu espectacle On estan els monstres? I l’última cita d’este trimestre serà el diumenge 6 de març, a la plaça d’Elisa Ramírez, amb Babo Royal, de Ganso & Cia, que proposa un joc sobre les jerarquies i l’excentricitat, protagonitzat per un rei llunàtic i un trobador singular.

El teatre per a joves i adults porta títols molt atractius. L’actriu alzirenya Sandra Ferrús xafarà l’escenari del Gran Teatre l’11 de març per a representar La Panadera, una producció del Centro Dramático Nacional, El Silencio Teatro i Iria Producciones, que va haver d’ajornar-se per causes alienes a l’Ajuntament d’Alzira i que satisfarà la curiositat i l’interés dels veïns i les veïnes per seguir la trajectòria de l’actriu local, responsable també de la direcció de l’obra, que conta la història de Concha, una dona amb una vida tranquil·la que un dia es desperta amb la notícia que per les xarxes socials corre un vídeo íntim seu. Una altra gran dels escenaris, Aitana Sánchez-Gijón, protagonitza Malvivir, programada per al 29 de gener. La producció d’Ay Teatro compta amb la direcció de Yayo Cáceres i amb Aitana Sánchez-Gijón, Marta Poveda i Bruno Tambascio com a intèrprets. Malvivir és un viatge a la cara fosca del Segle d’Or; un recorregut per les diferents capes socials, escenaris i personatges d’una època turbulenta i fascinant.

Este divendres, 14 de gener, l’Horta Teatre oferirà Família normal, i l’11 de febrer arriba a Alzira l’exitosa Burundanga, d’Olympia Metropolitana, amb Guillermo Sanjuan, Rebeca Valls, Juan Gea, Jorge Vidal i Paula Braguinsky. El 25 de febrer, la companyia La Dependent mostrarà la seua obra Icària, obra de Pasqual Alapont, amb direcció de Pepa Miralles i interpretada per Pep Sellés, Jordi ballester, Gemma Miralles i Pepe Miravete.

Els espectacles familiars comencen amb Rebel·lió, de Marea Danza, el 15 de gener a les 19 hores. I continuen a la Casa de la Cultura el 5 de febrer amb l’obra de Trencadís Produccions, Pinotxo. Un conte musical. També per a públic familiar (a partir de 7 anys), i també a la Casa de la Cultura, és la pel·lícula Minari. Historia de mi família, que es programa dins del cicle «Club Cinema Alzira» el 4 de febrer a les 20.30 hores. Altres projeccions del cicle són El agente Topo, per a tots els públics, el dia 18 de febrer, El sustituto, el 28 de gener, i First cow, el 4 de març.

El programa «Aljazzira Jazz Club» oferirà dues audicions este trimestre. La primera la protagonitza Mayte Alguazil, amb el muntatge Veu a Trio, el 22 de gener, on estarà acompanyada per Albert Sanz al piano i Javier Colina al contrabaix. El 12 de febrer, Baptiste Bailly presenta el seu nou treball, Suds, amb un concert de solos de piano.

Ona nua presenta el seu treball Cant a l’amor el 26 de febrer

L’alzireny Ona Nua presentarà el 26 de febrer a la Casa de la Cultura el seu últim treball, Cant a l’amor. Es tracta d’un homenatge a l’amor a través de versions particulars de cançons sobre l’amor divers i en les seues múltiples formes. Des de Violeta Parra a Portishead, passant per Lou Reed, Nina Simone o Rafael. Tota una explosió de contrastos en format íntim a partir de les 19.30 hores. I el 5 de març, el Duo Evocació, format per Olha Viytiv, soprano, i Hilario Segovia Badia, piano, oferirà Impressions ibèriques, també a la Casa de la Cultura.

Hi ha també altres propostes culturals, com les exposicions a les sales municipals, els contacontes a la Bebeteca, les activitats al MUMA i els actes organitzats per a les escoles o promoguts per associacions i entitats locals.