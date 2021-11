Alzira exposa l’èxit de Pepina Pastel, pastisseria de venda en línia que en dos anys ha triplicat les seues instal·lacions, a Innpulso Emprende

Connect on Linked in

El negoci s’ha traslladat a Alzira per a poder ampliar l’obrador i el magatzem, i compta ja amb 17 treballadors

L’alcalde destaca que és una empresa jove i que ha sabut aprofitar el revés de la pandèmia per consolidar-se

La ciutat d’Alzira està hui present a la cinquena edició d’Innpulso Emprende, que té lloc a la població barcelonina de Viladecans. L’alcalde, Diego Gómez, ha assistit a l’aplec de municipis innovadors acompanyat de la gerent de l’empresa Pepina Pastel, Lara Guerrero, que ha sigut seleccionada per a presentar a este fòrum el seu negoci d’èxit de venda en línia de pastissos artesans.

La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, presidix esta vesprada el lliurament de premis de la cinquena edició d’Innpulso Emprende, la trobada d’alcaldes i alcaldesses que la xarxa Innpulso organitza anualment i que, després d’un any d’absència a causa de la COVID-19, s’ha tornat a celebrar de forma presencial, per tal que les ciutats Innpulso compartisquen els projectes més innovadors dels seus municipis. Este esdeveniment té com a objectiu facilitar un acostament entre pimes innovadores en l’àmbit nacional, potenciar l’intercanvi d’experiències en la promoció i el suport a la innovació des de l’administració i, en definitiva, posicionar a les pimes innovadores pertanyents a les ciutats Innpulso, i donar-los visibilitat per a facilitar el seu accés a mercats potencials i connectar amb possibles inversions.

Alzira acudix al certamen amb l’experiència d’èxit de Pepina Pastel, un negoci familiar creat el 2019 per una mare i una filla, Pepa i Lara, a Carcaixent. De sols dues persones de plantilla han passat en dos anys a 17 treballadors, i a la necessitat de traslladar-se, esta tardor, al polígon de Tisneres d’Alzira per a poder triplicar la grandària del seu obrador i magatzem atés que venen 500 tortades a la setmana. Es tracta d’un negoci cent per cent en línia, tot i que a la nova seu a Alzira «es tindrà l’oportunitat d’anar a recollir directament els pastissos», explica Lara Guerrero. A Viladecans, l’emprenedora ha explicat que Pepina Pastel aposta pels proveïdors locals i per la contractació de joves, menors de 35 anys, i la inserció a la seua plantilla de treballadors amb diversitat funcional. Elaboren dolços aptes per a vegans i segons la dieta keto i «el 2022 ens centrarem en els dolços per a la gent amb intoleràncies», ha explicat.

La pandèmia ha sigut el punt d’inflexió que ha propiciat «l’arrancada» del projecte, que va passar de servir a l’hostaleria a servir els particulars. El treball per a desenvolupar embalatges que garantisquen l’enviament en òptimes condicions dels dolços, un producte tan delicat, la constància en la difusió del treball a través de les xarxes socials, el bon servei d’atenció i de resolució de problemes han generat un «boca a boca sobre com de bé treballen a esta empresa i quin bon servei’», que han fet imprescindibles els seus dolços a moltes celebracions, i ja venen mig miler de tortades cada setmana, explica Guerrero.

«Per a nosaltres és important perquè destaca, no sols la nostra ciutat, sinó també una de les nostres empreses més actives en els últims mesos, que és Pepina Pastel», indica l’alcalde d’Alzira, que ha assenyalat que es tracta d’una idea «nova» pel fet que la venda es fa en línia al cent per cent, perquè a la idea de la rebosteria artesanal li han sumat la innovació de la venda en línia i la promoció a través de les xarxes socials, i perquè es tracta d’una empresa «impulsada per joves i que aposta pels joves», i que ha sabut «aprofitar l’adversitat de la pandèmia per a llançar i consolidar la seua idea de negoci i la seua inversió». En este sentit, Gómez ha indicat a la presentació a Innpulso Emprende que el sector agroalimentari valencià «ha sigut clau i ha crescut un 1,5% durant la pandèmia».

«Missió de ciutats climàticament neutres»

Amb la «Missió de Ciutats Climàticament Neutres» com a temàtica comuna, cada ciutat, representada pel seu alcalde o alcaldessa, ha presentat a una empresa o a una persona emprenedora de caràcter innovador. L’objectiu és valorar el teixit emprenedor de les ciutats que formen part de la xarxa i, alhora, premiar els projectes més innovadors.

S’atorguen dos premis, un al projecte més innovador en l’àmbit de la innovació social, i un altre al projecte més innovador en l’àmbit de la innovació tecnològica. Per a la designació d’estos premis, el jurat valorarà aspectes com la maduresa de la idea, la viabilitat del projecte, el grau d’innovació, la capacitat i experiència de l’equip i l’impacte del projecte sobre el territori. A més, hi ha un esment especial per a l’empresa més influenciadora (influencer), és a dir, la que haja generat major trànsit i interacció en xarxes socials.

Ciutats participants

Més de trenta ciutats participen en la trobada: Abanto-Zierbena, Alcalá de Henares, Alcoi, Almendralejo, Alzira, Aranda de Duero, Avilés, Barakaldo, Barcelona, Camargo, Eibar, Ejea de los Caballeros, Ermua, Esplugues de Llobregat, Etxebarri, Gandia, Gavà, Gijón, l’Alfàs del Pi, Els Sants de Maimona, Madrid, Mataró, Móstoles, Paterna, Ribeira, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Viladecans, Vilanova del Camí, Vila-real i Villena.