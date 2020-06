Alzira fa més de 156.000 euros en ajudes i vora 4.500 persones ateses

Connect on Linked in

Serveis Socials Alzira presenta la memòria del Pla d’emergència social durant l’estat d’alarma

La Regidoria de Serveis socials presenta la memòria que recull les accions portades a terme pel que fa a l’Àrea de Serveis Socials e Innovació Social al llarg de l’estat d’alarma fins el 22 de maig.

Com be refereix el Pla d’Emergència Social de l’Àrea aprovat pel ple el passat 29 d’abril per afrontar els efectes de la crisi sanitària, cal recopilar l’activitat i resultats del treball tècnic, administratiu i de suport de tot un equip com a Servici d’Urgència Social, així com la informació a tota la comunitat local: professionals, corporació local, xarxa associativa i ciutadania en general.

L’impacte de la crisi actual ha sacsejat fortament el normal funcionament de la societat en el seu conjunt. La realitat local més pròxima, les condicions personals i familiars de la població s’han vist seriosament afectades i resulten dramàtiques.

“No hi ha dubte que el paper de les Administracions, la corresponsabilitat compartida i la posada en valor de les polítiques públiques són un assumpte nuclear en l’agenda política del Govern Local.” Ha indicat la regidora de Serveis Socials Marina Mir.

En este sentit s’ha treballat en el desenvolupament del Pla d’Emergència Social des de l’àmbit econòmic i social posant en valor i centrant-se en el capital humà, la nostra ciutadania. S’ha gestionat el següent:

2553 TELEFONADES RECEPCIONADES per a resoldre diferents necessitats, de les quals 367 han sigut noves altes per no haver passat mai pels nostres serveis.

per a resoldre diferents necessitats, de les quals 367 han sigut noves altes per no haver passat mai pels nostres serveis. 620 AJUDES ECONOMIQUES que suposen 156.705 euros, quantitat que supera al total del pressupost de l’any passat, i triplica la despesa del mateix període l’any passat. La majoria d’ajudes, 377, es corresponen al mes d’abril que coincideix amb el no desemborsament dels subsidis de desocupació i els ERTEs.

que suposen 156.705 euros, quantitat que supera al total del pressupost de l’any passat, i triplica la despesa del mateix període l’any passat. La majoria d’ajudes, 377, es corresponen al mes d’abril que coincideix amb el no desemborsament dels subsidis de desocupació i els ERTEs. CREU ROJA : a través de l’acord de col·laboració, ha gestionat i entregat a les cases 819 lots de productes de necessitats bàsiques, aliments, neteja i higiene personal a més de 67 targetes de compra de primera necessitat amb un import de 17.000 euros.

: a través de l’acord de col·laboració, ha gestionat i entregat a les cases 819 lots de productes de necessitats bàsiques, aliments, neteja i higiene personal a més de 67 targetes de compra de primera necessitat amb un import de 17.000 euros. RENDA VALENCIANA D’INCLUSIÓ . S’han realitzat 390 atencions

. S’han realitzat 390 atencions PERSONES MAJORS : són el segment d’edat més afectat per aquesta crisi, ja que unida a les complicacions severes i major taxa de mortalitat pel coronavirus, també s’han vist repercutits pel tancament de centres, aïllament, immobilitat o soledat. Des de l’àrea s’ha donat resposta a les necessitats dels serveis domiciliaris de proximitat amb l’aplicació de diferents programes i amb una atenció pròxima: MAJOR A CASA, MENJAR A CASA, TELEASSISTÈNCIA, DEPENDÈNCIA.

: són el segment d’edat més afectat per aquesta crisi, ja que unida a les complicacions severes i major taxa de mortalitat pel coronavirus, també s’han vist repercutits pel tancament de centres, aïllament, immobilitat o soledat. Des de l’àrea s’ha donat resposta a les necessitats dels serveis domiciliaris de proximitat amb l’aplicació de diferents programes i amb una atenció pròxima: Cal destacar la supervisió que s’ha fet en les RESIDÈNCIES municipals, on han patit la pandèmia agressivament, i per tant la tasca ha estat ben complicada i altament sensible per als 124 residents.

municipals, on han patit la pandèmia agressivament, i per tant la tasca ha estat ben complicada i altament sensible per als 124 residents. El mateix ocorre amb el SERVEI D’AJUDA A DOMICILI DE CARÀCTER ASSISTENCIAL , s’ha convertit en un servei nuclear. S’ha ampliat la cobertura assistencial i incrementat els seus efectius que, a més, han estat exposats cada dia al contagi salvaguardant la responsabilitat i compromís amb el ciutadà acudint a més de 6 domicilis diaris.

, s’ha convertit en un servei nuclear. S’ha ampliat la cobertura assistencial i incrementat els seus efectius que, a més, han estat exposats cada dia al contagi salvaguardant la responsabilitat i compromís amb el ciutadà acudint a més de 6 domicilis diaris. Un nou servei habilitat és el TELÈFON DEL MAJOR , entre 1 Treballador Social i la Unitat d’Atenció Psicològica s’ha dut a terme el PROGRAMA PREVENTIU DE DETECCIÓ I ACOMPANYAMENT PERSONAL TELEFÒNIC a persones majors afectades per la soledat no desitjada. S’ha tingut contacte amb 475 persones.

, entre 1 Treballador Social i la Unitat d’Atenció Psicològica s’ha dut a terme el a persones majors afectades per la soledat no desitjada. S’ha tingut contacte amb 475 persones. UNITAT D’ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ha afegit als seus 154 seguiments a menors i famílies, l’atenció a menors afectats per la bretxa digital mitjançant la cessió de dispositius amb 30 tauletes i connexions wifi a 25 famílies.

ha afegit als seus 154 seguiments a menors i famílies, l’atenció a menors afectats per la bretxa digital mitjançant la cessió de dispositius amb 30 tauletes i connexions wifi a 25 famílies. UNITAT D’ATENCIO PSICOLÓGICA : han abastat un ampli ventall de vessants d’atenció centrant-se en MENORS en situació de risc, persones amb DIVERSITA FUNCIONAL, MAJORS, ADULTS i el SERVEI AJUDA A DOMICILI DE CARÁCTER EDUCATIU. Sectors molts sensibles en els quals s’ha protegit i emparat la població més vulnerable i que han arribat a 1381 persones.

han abastat un ampli ventall de vessants d’atenció centrant-se en MENORS en situació de risc, persones amb DIVERSITA FUNCIONAL, MAJORS, ADULTS i el SERVEI AJUDA A DOMICILI DE CARÁCTER EDUCATIU. Sectors molts sensibles en els quals s’ha protegit i emparat la població més vulnerable i que han arribat a 1381 persones. UNITAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE : via telefònica s’ha fet l’atenció personalitzada, seguiment i assessorament dels 188 casos que ja estava gestionant la regidoria, a més de les 10 noves actuacions d’urgència.

: via telefònica s’ha fet l’atenció personalitzada, seguiment i assessorament dels 188 casos que ja estava gestionant la regidoria, a més de les 10 noves actuacions d’urgència. COMUNITÀRIA: en coordinació amb les diferents entitats que tenen conveni signat amb l’Ajuntament així com amb la resta del teixit associatiu local s’han pogut dur a terme altres serveis i cobrir diverses necessitats detectades.

El propòsit de la Regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha estat en tot moment mantenir el màxim nivell de protecció social amb les famílies, complir amb la rendició de comptes que implica la gestió d’esta àrea, exercir la transparència informativa i documentar esta situació excepcional per a millorar els serveis municipals, repensar alternatives innovadores de reconstrucció i posar en valor el paper de les polítiques publiques per a fer front a les noves necessitats de la població.

“Els Serveis Socials tenen la consideració de serveis públics essencials, en el sentit que s’ocupen de garantir drets bàsics, d’assumir competències i de gestionar béns que afecten directament les persones i es consideren imprescindibles per al normal funcionament de la societat. En este context crític, els nostres Serveis Socials, segons el que es preveu en la llei, s’han declarat en situació d’urgència social, adaptant el seu funcionament, prioritzant objectius i orientant les seues accions a un plantejament propi d’emergència social des del mateix moment que es va declarar l’estat d’alarma nacional”.