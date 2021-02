Alzira fa una valoració positiva del projecte pilot de trituració de restes de poda

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira i la Cooperativa agrícola Alzicoop valoren positivament el resultat resultats obtinguts en el projecte pilot de cooperació “Prevenció d’incendis forestals en l’entorn agrícola del paratge natural municipal Murta i Casella”. L’objectiu fonamental d’aquest projecte ha estat buscar alternatives viables a la crema, des del punt de vista tècnic i econòmic, per a la gestió de les restes de poda en les zones agrícoles pròximes al paratge i que presenten major risc per incendi forestal.

Mitjançant este projecte, subvencionat al 80% amb les ajudes aportades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en el marc del programa desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, s’ha pogut oferir el servei gratuït de trituració de restes de poda agrícola durant els anys 2.019 i 2.020 als llauradors que s’adheriren voluntàriament a la iniciativa.

“Amb esta experiència pilot, obtenim resultats que són determinants per a poder consolidar i adaptar la trituració de restes de poda agrícola com a eina de gestió eficaç i viable, adaptada a les característiques de les explotacions agrícoles existents en la interfície agrícola forestal del paratge natural municipal “Murta-Casella”. Per al llaurador, la trituració pot ser molt bona opció, amb bons rendiments tant pel treball com en costos”, ha explicat el regidor, Pep Carreres

S’han provat i comparat diferents sistemes de trituració de restes de poda en camp, determinant-se els valors òptims de funcionament segons els paràmetres bàsics que intervenen en la eficiència d’aquest procés, que són:

Pel que fa a la maquinària: Característiques tècniques de la que més s’adapta a les condicions físiques dels abancalaments.

Infraestructures: Adaptacions bàsiques que han de tindre les explotacions agrícoles abancalades per a poder assumir la trituració en uns rendiments de treball acceptables.

En quant al tipus de poda de l’arbratge, compatibilitat amb els sistemes de trituració posteriors.

Mètode de treball: trituració in-situ per a millorar els rendiments del procés i així poder ser competitiu en preu respecte al mètode tradicional de la crema.

Aquesta informació es podrà consultar a l’apartat “tauler d’anuncis” de la secció “Administració 24h”de la web de l’Ajuntament d’Alzira. https://sedeelectronica.alzira.es/alzira_vpm/index.php/val/component/jdownloads/finish/56/53358