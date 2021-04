Alzira firma un conveni amb l’ONG Psicòlegs Sense Fronteres per donar suport psicològic a les víctimes de la Covid-19

Print This Post

El coronavirus ha portat la pèrdua de moltes vides, el no poder acomiadar-se en moltes ocasions dels éssers més volguts, un sentiment de soledat en els malalts, i ha causat estrés psicològic a treballadors sanitaris i sociosanitaris.

Per aquest motiu l’Ajuntament d’Alzira i l’ONG Psicòlegs Sense Fronteres signen un conveni per a treballar de manera conjunta en l’estabilitat emocional de la ciutadania més afectada per la COVID 19. Convertint-se en el primer municipi en arribar a un acord amb l’entitat.

El pla d’actuació se centra en l’atenció a les més de 50 famílies que han patit la pèrdua d’un familiar a causa de la COVID- 19, així com als professionals de les residències de persones de la tercera edat.

L’ONG “Psicòlegs sense fronteres” será l’encarregada d’ establir assistència psicológica.

El treball s’ha planificat en dues fases, primer una presa de contacte seguida d’un diagnòstic personalitzat i abordat de manera diferent per a cada persona.

L’aportació municipal que s’ha realitzat a esta iniciativa, emmarcada dins del II Pla d’Emergència Social ascendix a més de 8.000 euros i tindrà una durada de sis mesos.

A més en un futur, la intenció és estendre este pla d’actuació a la franja d’edat del joves.