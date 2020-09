Alzira forma part del projecte O-city.org, des d’on pot mostrar al món el seu patrimoni cultural i natural

Connect on Linked in

Alzira és una ciutat plena d’història, amb destacats esdeveniments que han tingut lloc al pas dels segles, per això cal que estiga posiciona al lloc que li correspon per tal que a través de les noves tecnologies siga senzill poder accedir a tota la informació referent a la ciutat. És per això que des del Departament de Turisme, encapçalat per la regidora Isabel Aguilar, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València (Campus de Gandia), s’ha inclòs Alzira en un projecte per a la visibilització de la nostra ciutat a través d’una aplicació en línia global.



O-city.org és un projecte que compta amb el finançament de la Comissió Europea, dins del programa Erasmus Plus (Aliances del Coneixement), encarregat de desenvolupar una aplicació en línia per apropar el patrimoni natural i cultural dels pobles i ciutats del món.



La plataforma permet a les localitats un ampli ventall de possibilitats, ja que a més també pot mostrar-se la cultura i tradicions per mitjà de vídeos, fotografies, animacions i altres elements multimèdia elaborats com a projectes educatius a les aules de centres i institucions formatives.



Alumnes universitaris, amb la formació necessària, són els encarregats de la creació dels elements multimèdia en què s’aborden tres mòduls: fotografia, so i guió, i edició.



“Alzira va decidir formar part d’este projecte el passat mes de juliol, la qual cosa ens ajudarà a posar en valor l’important patrimoni de la ciutat a través de l’inesgotable i competitiu món en línia, així que d’una manera àgil i senzilla des de qualsevol part del planeta es podrà accedir a tota l’oferta que Alzira vullga donar a conéixer”, ha declarat Isabel Aguilar, regidora de Turisme i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira.



En l’actualitat des de l’aplicació ja es pot visualitzar el vídeo entorn de la Casa Consistorial, amb textos en castellà i anglés.



“La intenció des del Departament de Turisme és la d’anar implementant de contingut l’espai de la ciutat d’Alzira per a mostrar edificis i llocs emblemàtics i oferir una proposta atractiva a qui desitge conéixer de prop el passat i present d’Alzira”, ha remarcat la regidora.