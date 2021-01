Alzira frega els 1200 casos per cada 100.000 habitants

Connect on Linked in

El Departament de Salut ha convocat hui la reunió setmanal de cada dijous per tal d’actualitzar les dades dels diferents municipis de la comarca. Com ja es va avançar el passat dilluns en general les xifres mostren una pujada de casos en tots els municipis que, en general, superen els 1000 casos per cada 100.000 habitants. En els últims 7 dies, en Alzira hem passat de 816 a 1190 casos per cada 100.000 habitants. En total tenim 544 casos actius, en els últims tres dies 131 positius nous.



L’alcalde, Diego Gómez, i la regidora de Sanitat, Gemma Alós, han assistit a la reunió on han explicat que la situació és complicada a la Ribera. “Les dades que estem rebent es corresponen als contagis de les festes, a excepció de Reis. Ara mateix, segons la Conselleria de Sanitat la transmissió és comunitària, no controlada i sostinguda i podria desbordar la capacitat de resposta del nostre sistema sanitari”, ha explicat la regidora de sanitat Gemma Alós.



“Demanem a tota la ciutadania que extremen les precaucions i que porten a terme un seguiment rigorós de les mesures locals i de les que va anunciar la Generalitat el passat 5 de gener. Cal que es quedem en casa i no eixim si no és estrictament necessari” ha explicat Gómez. A més l’alcalde ha insistit en l’opció del confinament parcial per a reduir la incidència i anar més enllà de l’autoconfinament.



Els representants del diferents municipis han traslladat la necessitat de mantindre una reunió amb la Consellera de Sanitat, Ana Barceló, per tal d’estudiar mesures per a reduir la pressió hospitalària.



Cal recordar que el dilluns, després de conèixer un avanç de les dades ja es va emetre un ban d’alcaldia amb mesures locals fins els 31 de gener per tal de frenar la interacció social i reduir el nombre de contagis.



Mesures locals

Amb data 11 de gener, l’Ajuntament d’Alzira va emetre un ban amb mesures addicionals que estaran vigents fins el 31 de gener.

Tancar els parcs, jardins i zones de joc infantils de la nostra ciutat.

Tancar al públic les dependències municipals. Només es podrà acudir amb cita prèvia.

Tancar les instal·lacions esportives municipals. Només es permet l’activitat federada.

L’activitat acadèmica obligatòria (escoles, instituts i escola d’adults), continua amb normalitat.

Ajornar temporalment activitats culturals, d’oci, espectacles i joventut programades.

La biblioteca municipal només donarà servei de préstec de llibres.

L’Ajuntament intensificarà el control policial per assegurar el compliment d’estes mesures, vigents fins al 31 de gener. No respectar les mesures pot comportar sanció econòmica.

ALTRES MESURES

Per la seua banda la Generalitat va anunciar mesures autonòmiques el passat 5 de gener.

Aïllament perimetral de la Comunitat Valenciana fins el 31 de gener. Només s’autoritzen desplaçaments degudament justificats.

Restricció de la mobilitat nocturna entre les de 22 h i 06 h.

Limitació a 6 persones en reunions socials i familiars.

En bars i restaurants, taules limitades a 4 persones. Tancament a les 17 h.

Aforament en comerços limitat al 30%, en el cas de serveis essencials, limitació al 50%.

Prohibit fumar en terrasses de locals d’hostaleria.

Mascareta obligatòria i distància social.

Llavar-se les mans amb freqüència preferentment amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica.

Ventilar les estances i desinfectar les superfícies.

Aïllament preventiu en cas que sigues contacte estret d’un positiu, o si estàs esperant que et facen la PCR o encara no t’han donat el resultat. Davant d’un cas sospitós de Covid-19 mantindre la calma i seguir les indicacions del teu Centre de Salut. Per a qualsevol dubte telefona al 900 300 555.