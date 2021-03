Alzira guardonada amb el premi GOB-2021 en transformació i Govern Digital

Connect on Linked in

L’ajuntament d’Alzira ha rebut la comunicació de l’entitat U-GOB de l’obtenció del guardó GOB-2021 de Transformació i Govern Digital pel projecte denominat “Alzira Resilient – La transformació digital com a base de l’adaptabilitat organitzativa i la millora del servei públic en la “nova normalitat”. L’actualitat a causa de la situació sanitària l’any passat i en el que portem de l’any 2021 ha sigut particularment complicada i la participació entusiasta dels treballadors i funcionaris innovadors, ha estat vital per tal d’adaptar-se i continuar el treball quotidià de les administracions i per a tindre millors governs per a millors ciutadans. “Estem molt satisfets del camí que hem recorregut al llarg dels últims anys en matèria de transformació Digital de la nostra administració. Hui rebem un nou premi que reconeix este treball en l’àmbit internacional”

L’organització ha comunicat l’avaluació positiva de la comissió d’experts i ha informat de l’atorgament per correu electrònic i del protocol de lliurament de premis. S’ha preparat un esdeveniment que tindrà lloc el pròxim 24 de març de manera telemàtica i comptarà amb la participació del guardonats de manera remota, per tal de fer un discurs i participar en una conversa final sobre transformació i digitalització de govern.

Per la seua banda el director General de l’entitat, Carlos Castañeda, ha fet arribar la seua felicitació a l’Ajuntament d’Alzira “Estenc les meues més sinceres felicitacions i agraïment per participar en aquest procés que té com a finalitat impulsar i reconéixer la innovació en les institucions públiques. La participació de tots els guanyadors és molt important per a mantindre l’ànim festiu que sempre ha tingut este esdeveniment”