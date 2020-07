Alzira ha instal·lat Ecopunts Nets

Connect on Linked in

La regidoria de Serveis Urbans d’Alzira ha instal·lat dos Ecopunts Nets en zones estratègiques de l’extraradi, un en la zona de l’antic camp de tir situat en el camí al cementeri i l’altre en la zona del Xavegó.

Es tracta d’una iniciativa per a facilitar el reciclatge als veïns i que no es descarta implantar-la en altres zones. Amb la creació d’estos espais es pretén evitar els abocadors incontrolats que actualment existeixen i proliferen en el terme municipal. Es tracta d’una instal•lació on es recullen i emmagatzemen temporalment i de manera gratuïta els residus domèstics que, pel seu gran volum o perillositat, no han de llançar-se a la bossa del fem ni depositar-se en els contenidors del carrer.

En estos Ecopunts Nets es podran depositar restes de poda domèstica, trastos vells o mobles sense necessitat d’anar a l’ecoparc. També es poden depositar les bosses de fem domèstic. Garantint així el seu reciclatge i correcta eliminació.

El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha destacat que “Hem

vist la necessitat d’haver-hi de crear este nou servei a causa de la gran quantitat d’enderrocs i fem que es genera en abocadors incontrolats en diferents punts del nostre terme municipal. Malgrat tindre servei de recollida de trastos i l’ecoparc, continuen havent-hi gent que no fa ús

i prefereix depositar-ho en qualsevol lloc, arriscant-se a la corresponent multa”. L’edil també ha afegit que “Espere que estos Punts Nets s’utilitzen de manera correcta i es faça bon ús, per a millorar així la imatge de la nostra ciutat, evitant així els abocadors incontrolats i els voltants dels contenidors plens de trastos”.