Alzira ha participat este cap de setmana en la Fira de les Comarques ON-LINE

Reinventar-se, eixe ha sigut l’objectiu del Patronat de Turisme de València per tal de dur endavant la Fira de les Comarques 2020. Davant la impossibilitat de poder realitzar-la els passat mes de juny, s’ha dut endavant este cap de setmana ON-LINE, amb la participació de la ciutat d’Alzira.



La nostra ciutat ha tingut l’ocasió de mostrar el seu patrimoni, les seues tradicions, i a més ha realitzat dos propostes de showcooking: passos a seguir per a cuinar una espardenyà i també s’ha mostrat el dolç típic de la nostra ciutat, la reganyà.



L’oferta ha estat estructurada per comarques, i dins d’estes dividida per municipis. En l’apartat d’Alzira s’ha pogut obtindre informació i inclòs posar-se en contacte amb la Tourist Info per tal d’aconseguir més informació de tot el que oferix la ciutat.



Isabel Aguilar, regidora de Turisme i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira, valora molt positivament la participació en la Fira de les Comarques ON-LINE on des de casa, i amb tan sols un click, poder descobrir tot amb el que compta la ciutat d’Alzira. “Se’ns dubte ha sigut la millor manera en estos temps de pandèmia d’incentivar el turisme de proximitat de cara als pròxims mesos, on s’ha pogut recollir propostes per a disfrutat amb família o amics de cara a la tardor i l’hivern, ja que en ocasions el que tenim més a prop és el que ens resulta més desconegut”, segons ha detallat la regidora.