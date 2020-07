Alzira ha sol·licitat una subvenció de la Generalitat que permetrà gestionar els aparcaments per a persones amb discapacitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La ciutat d’Alzira compta amb un total de 107 places d’aparcament per a

persones amb discapacitat funcional i mobilitat reduïda. L’Ajuntament

d’Alzira ha sol·licitat a la Generalitat una subvenció per poder gestionar els aparcaments per a persones amb discapacitat. Amb esta ajuda s’instal·laran 55 sensors electromagnètics amb l’objectiu dels quals serà la de registrar les incidències d’ús que es produeixen en

elles i facilitar l’aparcament als usuaris d’este tipus d’aparcament.

Es tracta d’una eina interactiva, que ja es va impulsar a la nostra

ciutat l’any 2015 i que ara es pretén continuar amb este projecte, on es

posarà en marxa una gestió intel·ligent de les places reservades a

persones amb mobilitat reduïda.

Mitjançant una aplicació, l’usuari podrà saber on se situen estes places

d’aparcament i quins estan lliures. A més s’evitarà el mal ús d’estos

estacionaments i s’identificarà si el vehicle està o no autoritzat.

Fernando Pascual, regidor responsable de l’àrea de Serveis Urbans, ha

manifestat que “Amb esta mena d’iniciativa es facilita el quefer diari a

les persones amb mobilitat reduïda i discapacitat funcional, afavorint

així que Alzira siga una ciutat integradora i accessible a totes les

persones amb qualsevol mena de discapacitat”.