Alzira homenatja al professorat que finalitza la seua trajectòria professional

L ’Ajuntament d’Alzira va homenatjar ahir per la vesprada al personal docent dels centres educatius de la ciutat que finalitzen la seua trajectòria professional.

Este acte, tradicionalment celebrat el juny de cada any, no s’havia pogut celebrar des del 2019 donades les circumstàncies sanitàries. Per tant, s’ha homenatjat a les i els docents que s’han jubilat en els cursos 2019-2020 i 2020-2021.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo, membres de la corporació municipal, així com companys i familiars dels homenatjats no es van voler perdre el reconeixement a una vida dedicada a l’ensenyança.

Al llarg de l’acte es va repassar la trajectòria i es va fer entrega de la Insígnia d’Argent a les següents persones:

Curs 2019- 2020:

Albert Vivas Pastor. CEIP Alborxí.

Francisco Martínez Rodríguez. CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Rafael Català Camacho. CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Mª Carmen Cuesta González. CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Mª Angeles Espinosa Alberola. CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Mª Carmen Gil Mascarell. CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

Jose R. Miñana Estruch. CPCEE Carmen Picó.

Elena Gomar Bravo. IES La Murta

Antonio Albert Benavent (Toni). CIPFP Luis Suñer.

Pepe Ferrís Sáez. CIPFP Luis Suñer.

Curs 2020- 2021

María Teresa García Martínez. CEIP Vicente Blasco Ibáñez

Dora García Pérez. CEIP Vicente Blasco Ibáñez

Miquel Oviedo Almonacid. CEIP Tirant Lo Blanch

Nela Lapeña Esteve. Xúquer CE

Blanca Blanco Pérez: IES Jose Mª Parra