Alzira i Fisabio renoven el conveni per a mantindre el Projecte RIU de promoció de salut

El projecte, que complix 10 anys, es desenvolupa a l’Alquerieta, on promou accions per facilitar l’accés als serveis sanitaris

Signen també un acord per a actuar sobre la població en situació de major fragilitat

. Diego Gómez, alcalde de l’Ajuntament d’Alzira, i José Antonio Manrique, gerent de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), han signat un conveni marc de col·laboració per tal de desenvolupar accions de promoció de la salut dirigides a capacitar la població en situació de major fragilitat i augmentar el control sobre els determinants socials que hi influïxen.

Entre les àrees d’interés estratègic d’este conveni s’han establert el desenvolupament de models d’intervenció per tal de reduir desigualtats en salut, l’aplicació de metodologies d’investigació-acció participativa en l’acció local en salut i el disseny i l’avaluació de projectes basats tant en la dinamització d’actius com en el treball intersectorial amb participació ciutadana.

En el mateix acte s’ha renovat el conveni per al desenvolupament del Projecte RIU en el barri de l’Alquerieta d’Alzira, impulsat pel Centre de Salut Pública d’Alzira, el Centre de Participació Ciutadana adscrit a l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira i portat a terme pel personal investigador de l’Àrea de Desigualtats en Salut de Fisabio. Justament, es complixen deu anys de l’inici d’este projecte de salut comunitària a Alzira.

El Projecte RIU «Un riu de cultures, un riu de salut» té com a objectiu promoure la salut i facilitar l’accés als serveis sanitaris i programes preventius en aquelles poblacions i entorns més allunyats del sistema de salut.

Any darrere any, es constituïx un grup de veïnes i veïns del barri de l’Alquerieta i d’altres barris d’Alzira, de diferents procedències culturals, que es capaciten i actuen com a agents de salut, és a dir, com a educadores entre iguals amb les persones de la seua xarxa social i del seu barri. Les agents de salut són formades pel personal investigador de Fisabio i d’assistència sanitària i salut pública del departament de La Ribera. Seguidament, les agents desenvolupen converses, tallers, punts informatius en salut i activitats de sensibilització comunitària en dies assenyalats.

En l’últim any, RIU ha portat a terme una investigació-acció participativa sobre la prevenció de la COVID-19 per tal de conéixer quines han estat les variables que influïxen en el seguiment de les mesures preventives o en la decisió de vacunar-se. Amb els resultats s’han fet tallers de prevenció de la COVID-19 i vacunació amb població jove i adulta de diferents cultures i llengües al barri de l’Alquerieta com en les diferents associacions i serveis del municipi per a la inclusió social de les persones.