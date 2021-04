Alzira il·lumina la façana del MUMA de blau i amb la fletxa groga per a commemorar el Xacobeo 2021

Connect on Linked in

Alzira s’unix a la iniciativa de l’Associació d’Amics del Camí de Santiago en València, il·luminant des des demà divendres 16 d’abril la façana del MUMA. L’acte d’encesa tindrà lloc a les 20’30 hores, i així es donarà continuïtat a esta commemoració jacobina. Eixa llum ha estat des del passat 15 de gener il·luminant la Porta dels Apòstols de la catedral de València.

«Alzira és la segona ciutat de la Comunitat Valenciana en dur endavant esta campanya, ja que hem considerat oportú adherir-nos a la iniciativa de l’Associació d’Amics del Camí de Santiago en València, perquè la nostra ciutat és lloc de pas del camí. De la Creu Coberta s’arriba a la Vila pel Pont de Ferro, travessant pels carrers Major Santa Maria, Santa Llúcia i Sant Roc, on trobem el MUMA on, en la façana, hi ha un taulell de ceràmica amb la vieira, símbol del Camí. Des de demà quedarà il·luminada la façana del MUMA amb llum blava i la fletxa groga per a commemorar el Xacobeo 2021», segons la regidora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira, Isabel Aguilar.

En el MUMA els pelegrins presenten el credencial per a ficar el segell acreditatiu dels seu pas per la ciutat, amb el logo del Camí i el dibuix de la Creu Coberta com element local. A més el Museu Municipal d’Alzira alberga la taula gòtica de l’apostolat de finals del segle XIV, on està representat Santiago, més conegut en la Comunitat Valenciana per Sant Jaume; una talla processional del segle XIX de l’apòstol en procés de restauració; un plànol del Camí pel terme municipal junt a una vitrina amb altres objectes significatius; un plafó de ceràmica en blau que reprodueix la imatge del sant de la predel·la gòtica, realitzada per la ceramista Mª Victoria de las Heras; o la medalla d’Honor de l’Associació que es va concedir al MUMA en l’any 2017 en reconeixement al seu treball i col·laboració amb els Amics del Camí.

L’obertura de la Porta Santa, va tindre lloc el passat 31 de desembre en la Catedral de Santiago de Compostela, simbolitzant l’inici de l’Any Sant Compostel·là 2021 i per a celebrar-ho, van ser il·luminats monuments representatius de les diferent rutes a Santiago.

El Camí de Santiago de Llevant compta amb més de 1.200 quilòmetres transitat per pelegrins de nacionalitats tan diverses com Nova Zelanda, Austràlia, Israel, Canadà, Corea, Japó, Islàndia, o Alemanya, entre altres.