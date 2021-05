Alzira implanta la recollida de fem porta a porta als polígons industrials en horari nocturn

Connect on Linked in

Polígons industrials lliures de fem domèstic als carrers: eixe és l’objectiu de la campanya «Porta a porta» impulsada des de la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira.

Des del dilluns 17 de maig, la recollida del fem domèstic es durà a terme en horari nocturn, iniciant-se la ruta a partir de les 21.00 hores, per la qual cosa les empreses adherides al servei porta a porta hauran de deixar el fem domèstic a la porta de la nau industrial, o bé a les 20.30 hores o bé a l’hora del tancament, en el cas que siga abans d’este horari.

El procediment és molt senzill. Només cal introduir les bosses en el poal de fem lliurat per l’Ajuntament d’Alzira, per tal de facilitar-ne la recollida, alhora que afavorim no entorpir el pas dels vianants per les voreres del polígon.

«Amb la implantació d’este nou horari es perseguix millorar la imatge dels polígons de la nostra ciutat per tal d’evitar voreres amb bosses de fem. Sens dubte, és un factor determinant per als professionals de les indústries implantades a la ciutat, ja que s’evita una mala imatge en cas de rebre visites externes», ha detallat el regidor encarregat de l’Àrea de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

Esta modalitat de recollida de fem està consensuada amb l’Associació Empresarial d’Alzira i, amb la col·laboració de tots, aconseguirem tindre una àrea industrial més neta i atractiva que pot ajudar a atraure a possibles nous inversors que vullguen implantar el seu negoci a Alzira, ja que esta iniciativa mantindrà lliure de contenidors les voreres dels polígons oferint una millor imatge.