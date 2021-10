Alzira inaugura el Gran Teatre amb una gala solidària i el suport d’artistes de primera espasa

De gom a gom: ple d’assistència a la gala inaugural del Gran Teatre d’Alzira

Un pati de butaques ple de gom a gom va aplaudir la gala de reobertura del Gran Teatre d’Alzira en l’any del seu centenari. Les mostres de satisfacció amb la remodelació de l’edifici i amb la recuperació de la programació van ser nombroses durant la vetllada del dissabte, i han continuat al llarg del cap de setmana, segons indica el regidor de Cultura, Alfred Aranda.

La gala va ser un espectacle més que notable que va contar amb actuacions de primer ordre de màgia, dansa, música i teatre que va satisfer i molt els assistents. La cita va ser un èxit i va posar de manifest la gran implicació de la ciutat d’Alzira omplint l’aforament previst del 90%. A més, donat el caràcter solidari de la gala, en benefici de la població damnificada per l’erupció del volcà Cumbre Vieja, els assistents van acudir per participar de la donació de la recaptació d’esta gala inaugural.

Representants del grup de recreació modernista de Carcaixent posaren el toc “històric” a l’acte, en acudir a la Plaça Alborgí vestits d’època, a joc amb el renovat edifici modernista. Posaren al fotoreclam preparat a la porta, amb el logotip del centenari, i animaren l’ambient a l’exterior, mentre els assistents podien contemplar la millora de la façana, que lluïx nou color, nova marca i nous motius decoratius, amb frescs de Toni Espinar i il·lustracions de Paco Roca.

Una vegada dins, les mirades s’alçaven per a comprovar la recuperació de les distintives làmpades, i per a valorar la millora del sistema d’il·luminació, ara amb tecnologia LED. Hi ha altres millores que no queden a la vista del públic, però que sí que pogueren apreciar els artistes que participaren en la gala, com la renovació integral dels camerinos; o aspectes tècnics que fan l’edifici més segur i confortable per als usuaris i per als treballadors.

Aquestes millores compartiren protagonisme amb les nombroses cares conegudes que, des de la pantalla de l’escenari, volgueren felicitar a Alzira per la recuperació de l’espai cultural. Els cantants Raphael i Antonio Carmona, els actors i actrius Carles Alberola, Yolanda Muñoz, Ferran Gadea, Mamen García, Alfred Picó i Lola Moltó, entre d’altres, o el showman Carlos Latre van enviar videofelicitacions.