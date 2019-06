Alzira incrementa els tractaments per pal·liar el mosquit tigre i la mosca negra

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira se seguix treballant per pal·liar l’augment del mosquit tigre i mosca negra. L’augment de les temperatures ha propiciat la proliferació d’estos insectes, és per això que al tractament herbicida per a la mosca negra i el tractament en embornals per al mosquit tigre, s’ha sumat un tractament extraordinari adulticida. Els treballs s’estan realitzant setmanalment en zones d’acumulació d’aigua i zones verdes com parcs i jardins.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha estat supervisant estes tasques de control i tractament i ha manifestat que “des de l’Ajuntament s’està treballant per tractar este problema, actuant directament en els focus actius”. A més, ha assenyalat que “també estem realitzant actuacions en aquells barris on la ciutadania informa de la presència d’estos insectes, atenent i donant solució a les seues queixes”.

La ciutadania també pot col·laborar per frenar la proliferació d’estos insectes. Des de la regidoria de Sanitat es recomana evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, cendrers, plats de plantes…), mantindre els nivells de clor adequats a les piscines, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per goteig, renovar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals i tirar aigua als albellons setmanalment.