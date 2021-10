Alzira instalarà el seu punt violeta al concert ‘Celebrem el 9 d’Octubre’

Connect on Linked in

“Tinguem la festa en pau”: el missatge de l’Ajuntament d’Alzira en contra de possibles conductes masclistes al concert del 9 d’Octubre

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira tornarà a traure el seu punt violeta al carrer demà amb ocasió del concert ‘Celebrem el 9 d’Octubre’, on actuaran la banda de rap feminista Pupil·les i que tancarà el grup Zoo de Gandia, amb el seu últim treball, ‘Llepolies’.

L’estand pretén visualitzar el compromís de la ciutat amb la no-violència i el respecte entre homes i dones, sensibilitzar sobre el malestar que provoca l’assetjament a dones i xiques durant les jornades festives i allunyar les agressions i els abusos de les festes populars.

Segons explica la regidora d’Igualtat, Marina Mir, “és veritat que estan canviant moltes coses a la nostra societat, però continuem veient agressions en els nostres carrers i municipis. L’àmbit festiu, lamentablement, es presta a estes coses, i hem d’acabar amb estes actituds”, raó per la qual l’edil considera “indispensable” el muntatge d’estos punts violeta per a “poder estar al costat de les persones i ajudar-les”, per a intensificar les accions per a previndre estes situacions i fomentar “la festa en pau”.

Per a la posada en funcionament del punt violeta s’ha comptat amb la cooperació de la Regidoria de Festes i la col·laboració de personal voluntari, que serà qui s’encarregarà de repartir el material promocional de la campanya: adhesius, cartells i polseres amb lema #StopMasclismes.

S’exhibiran també les lones amb el missatge #TinguemLaFestaEnPau, i es repartiran fullets amb informació que ajude a identificar les conductes masclistes i abusives, així com informació sobre quan s’està sofrint una agressió o quan s’està tenint un comportament sexista. S’hi inclouen també orientacions sobre com actuar en cas d’haver sigut agredida, i es deixa ben clar que sols qui agredix és responsable de l’agressió, detallen des de la Regidoria d’Igualtat.