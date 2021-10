Alzira instal·la un banc commemoratiu del 9 d’Octubre en l’Avinguda Lluís Suñer

Connect on Linked in

D’uns anys a esta part des de la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira s’han instal·lat bancs commemoratius en l’Avinguda de Lluís Suñer.



Es tracta dels bancs amb els colors rosa per la lluita contra el càncer de mama, el roig contra la sida, el de l’arc de Sant Martí del dia commemoratiu del col·lectiu LGTBI+, el morat per la lluita contra la violència de gènere, el blau cel pel dia de la fibromiàlgia i el roig carruatge pel dia de la conquesta de la ciutat per part de Jaume I.



A més, Alzira compta des de hui amb un nou banc pintat. Es tracta de un seient amb els colors de la senyera per tal de commemorar el 9 d’Octubre, dia del País Valencià.



A més als peus dels bancs s’han instal·lat unes plaques fent referència a cada commemoració. Són plaques de la mida del taulell del paviment realitzades en acer inoxidable i ferro autopatinable per donar-li durabilitat en el temps.



«Esta cèntrica avinguda alzirenya s’ha convertit en l’espai públic des d’on conscienciar a la societat per una banda de les diverses lluites i causes socials que es commemoren i per l’altra d’esdeveniments festius arrelats i amb un marcat sentit col·lectiu com a ciutadans», segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea de Servies Públics.