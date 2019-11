Alzira instarà a la Conselleria al desbloqueig econòmic per poder restaurar la Torre dels Coloms

Connect on Linked in

La Regidoria de Patrimoni Cultural s’ha reunit amb l’Associació Amics de la Murta per tractar diversos aspectes relacionats amb el paratge i el seu valor patrimonial, cultural i artístic.



La Torre dels Coloms ha sigut el tema principal d’esta reunió, on s’ha acordat instar conjuntament a la Conselleria i a la Direcció General de Patrimoni perquè facen possible el desbloqueig que hi ha dels pressupostos, amb la finalitat de poder adequar i restaurar esta senya d’identitat d’Alzira com és la Torre dels Coloms del monestir de la Murta.



La regidora de Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, ha destacat a la reunió que “és necessària una intervenció i restauració de la Torre dels Coloms. El pas del temps i la climatologia estan afectant seriosament este conjunt històric de gran valor cultural”. A més, ha afegit: “Treballarem conjuntament, com hem fet fins ara, amb l’Associació Amics de la Murta per tal d’aconseguir el pressupost que la Conselleria va aprovar per fer valdre la torre”. Isabel Aguilar ha afirmat que no sols s’instarà la Conselleria; si és necessari, també se sol·licitarà ajuda a instàncies superiors com al mateix Ministeri.



A la reunió s’han tractat altres temes relacionats amb l’associació i la llavor de recuperació de patrimoni que es vol dur a terme, on compten amb el suport de la Regidoria de Patrimoni i Arxiu.