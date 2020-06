Alzira intensifica la prevenció d’incendis davant l’augment de les temperatures

Connect on Linked in

A partir de dimecres s’esperen valors al voltant dels 40ºC

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa que a partir del dimecres 1 de juliol s’espera una pujada significativa de les temperatures, que arribaran a valors al voltant dels 40ºC, per tant es prega a tota la ciutadania que s’extremen les precaucions, està prohibit l’ús del foc tant en entorns agrícoles com forestals, per tal d’evitar incendis forestals.



Tots els dispositius de vigilància tant de la Generalitat Valenciana, de Diputació, com els municipals, intensificaran els treballs per a augmentar la probabilitat de detecció immediata de conats d’incendis. No obstant això, sent conscients de l’extensió del terme, l’Ajuntament d’Alzira demana la col·laboració ciutadana. “La detecció ràpida és essencial i per això comptem amb la col·laboració de la ciutadania i del cos de voluntaris en prevenció d’incendis forestals de les serres de la Casella, de la Murta i de la Garrofera, que van començar a fer tasques la passada setmana. Sabem que la seua ajuda juga un paper molt important dins la detecció primerenca d’incendis forestals”, assegura el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.



A més, Carreres insistix que es tinguen en compte les mesures de prevenció lligades a l’ús del foc per a les cremes agrícoles, especialment en este període de cremes habilitat del mes de juliol. Fins i tot en dies en què estiga autoritzat cremar, quan el nivell de risc és PREVIFOC 1 i de dilluns a divendres, s’haurà de fer únicament en cremadors degudament habilitats, i amb una font d’aigua pròxima per al control del foc, sempre dins dels horaris establits i per descomptat amb autoritzacions de crema.

També recorda que sols es podrà cremar fins al 15 de juliol i que durant este període excepcional de cremes, en alerta PREVIFOC 2 i 3 no es podrà cremar en cap punt del terme.