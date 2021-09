Alzira invertix 107.000 euros en la millora de instal·lacions esportives

Print This Post

El ple de l’Ajuntament d’Alzira ha aprovat una modificació de crèdits de 107.000 euros, dels quals 105.000 van destinats a la inversió en les següents infraestructures esportives: reparació de la pista multiusos de Venècia; reparació del camp de futbol de Xixerà; reparació de la coberta i reparació i neteja de la ventilació interior del Palau d’Esports.

Alzira compta amb múltiples espais on realitzar la pràctica de l’esport, amb un ús elevat degut a la gran quantitat de clubs esportius, cosa que fa que el manteniment siga necessari per tal que les condicions siguen les idònies per a la realització de les diverses disciplines esportives.

«Des de la Regidoria d’Esports iniciarem la legislatura amb l’objectiu de condicionar i millorar els espais destinats a la pràctica de l’esport i amb eixa línia seguim davant la modificació de crèdits ara aprovada», segons Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea esportiva.