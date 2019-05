Print This Post

Alzira ja compta amb un nou parc adaptat recuperant espais urbans on el govern municipal ha volgut donar-li una bona utilitat.

Han recuperat un espai que estava en molt males condicions i que l’han transformat en un parc adaptat per a totes les persones.

Un parc fet per a persones de qualsevol edat.

La recuperació d’espais adaptan-los per a persones amb algun tipus de discapacitat i ser més saludables és d’allò més important.

El parc s’ha confeccionat amb diferents jocs que poden anar utilitzant les persones en el moment que pugen al tobogan i per a rematar es tiren pel tobogan.

Un parc del que gaudirà tota la ciutat d’Alzira, tant per a persones amb algun tipus de diversitat funcional o no, per a menuts i grans.