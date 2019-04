Alzira ja llueix els dossers de Setmana Santa, declarats ‘Bé de rellevància local immaterial’

Print This Post

Les germandats i confraries han treballat al llarg dels últims mesos per tal de fer lluir les imatges.

Els dossers d’Alzira, declarats ‘Bé de rellevància local immaterial’, estan oberts a què puguen ser contemplats per veïns i visitants.

L’afluència de gent que visita els dossers s’incrementa d’any en any. En la seua visita apreciem la devoció dels visitats i l’emoció dels clavaris.

En el cas de la Germandat de la Santa Cena, que va guanyar l’any passat el segon premi en el concurs de dossers, enguany han preparat una recreació en la qual han tingut molt en compte l’ambient i el joc de llums.

Per altra banda, des de la Confraria de la Virgen de los Dolores , guanyadora el primer premi en 2018, senten molta emoció per poder tornar a oferir la imatge envoltada de detalls per a ser contemplada al dosser.

En el seu 70 aniversari, la Confraria de la Santa Faz ha optat per retre homenatge en l’escena als fundadors de la Confraria incloent alguns elements com l’acta fundacional.

Seguint amb la visita als dossers d’Alzira, fem parada per contemplar la imatge de la Virgen de la Soledad on han recreat l’entrada al mateix cel.

Al voltant de 5 mesos han estat treballant al seu dosser els membres de la Confraria Jesús Nazareno perquè els visitants el puguen gaudir.

Per últim, en la nostra visita pels dossers, els apropem imatges del muntatge que ha preparat la Confraria de la Oración de Jesús en el Huerto.

Ja saben, poden visitar els dossers d’Alzira fins a la nit del Dijous Sant.