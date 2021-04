Alzira ja té el seu nou insectari Municipal per a la lluita contra el cotonet

Connect on Linked in

La nova instal·lació duplica l’espai disponible

Ja està en funcionament el nou Insectari Municipal a la part posterior del mercat d’Abastos. Amb estes noves instal·lacions s’aconseguix duplicar l’espai, que supera els 120 m2 i la producció de Cryptolaemus per a la lluita biològica contra el cotonet.

El Cryptolaemus spp, que es produix en l’Insectari Municipal d’Alzira, és un depredador de la plaga del Cotonet, que afecta els cítrics. En esta iniciativa treballen conjuntament la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient, la Cooperativa Agrícola Alzicoop i el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

“Encara que l’objectiu del govern local és convertir-lo en «comarcal», en aquesta primera fase només es donarà servei al terme municipal d’Alzira”, assegura el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

Cal destacar la importància de fer tractaments no només a nivell locals sinó comarcal, ja que en els casos de plaga el desplaçament de la mateixa a zones pròximes és habitual. En este sentit la col·laboració amb la Mancomunitat és essencial per a l’èxit de la lluita biològica.

La passada setmana la Generalitat va aportar el cotonet, que els tècnics de l’insectari han passat a plantes de creilla durant 28 dies per a la posterior inoculació de Cryptolaemus en el cotonet durant 35 dies. Una vegada acabat este procediment es repartiran als productors agrícoles entre el mes de juny i setembre per a abastar 2500 fanecades. Quan eixos insectes s’hagen reproduït a les terres s’espera poder donar resposta a la meitat del terme.

En breu s’iniciarà el termini d’inscripció per a sol·licitar exemplars de Cryptolemus des de l’Insectari municipal, de la qual cosa es donarà deguda informació. D’este repartiment es podran beneficiar, fins a la finalització dels exemplars existents, les persones propietàries de parcel·les agrícoles en explotació en el terme municipal d’Alzira.

“En relació a lluita biològica per al control de plagues, des de l’ajuntament també estudiem donar resposta, mitjançant l’insectari a altres problemàtiques com les que estudiarem a la càtedra que tenim amb la Universitat Politècnica per tal d’avançar en la lluita biològica per al sector del kaki” ha anunciat l’alcalde.

Insectari Alzira

En febrer de 2017 es posava en marxa l’insectari municipal per a la gestió integrada de plagues en l’àmbit local, i en concret el tractament del “cotonet” que afecta els cítrics. Este va ser un compromís adquirit pel regidor responsable, Pep Carreres, a petició del Consell Municipal Agrari, que considera imprescindible esta infraestructura i més quan, des del mateix Ministeri d’Agricultura, s’aposta per esta gestió.