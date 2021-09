Connect on Linked in

Alzira liquida el Pla Resistir amb el repartiment de 188€ a 470 autònoms i empreses

El romanent de 88.513€ es pagarà a partir de la pròxima setmana

En les quatre fases anteriors s’han repartit 1.061.478 €

La Junta de govern Local de l’Ajuntament d’Alzira aprova hui el pagament d’estes ajudes addicionals de 188 euros, amb què es completarà la liquidació del Pla Resistir, dotat de 1.149.992 euros.

A partir de la pròxima setmana l’Ajuntament farà efectiu el pagament de 188.30€ als 470 autònoms i xicotetes empreses, beneficiaris en alguna de les fases anteriors. En total suposarà una injecció econòmica de 88.513,80 euros de romanent que permetrà el tancament d’este programa.

“Des de l’Ajuntament hem treballat per a poder liquidar el Pla en la seua totalitat, de manera que no s’haja de retornar el romanent a les administracions col·laboradores. A més, amb el pagament d’esta quantitat serem dels primers municipis en repartir entre els seus autònoms i empreses el 100% del Pla” ha explicat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez.

Les ajudes de Pla Resistir Ajuntaments estaven dirigides a cobrir despeses corrents des d’abril de 2020, i tenien una dotació d’una quantitat fixa de 2.000€ per autònom o microempresa (màxim de 10 persones treballadores) i d’una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’estes microempreses i autònoms.

El Pla Resistir Alzira compta amb 1.149.000 euros dels quals l’aportació de l’Ajuntament és de 172.000 euros i la resta l’aporta la Generalitat i la Diputació.

Recordem que les diferents fases de la convocatòria estaven subjectes a les activitats incloses en el marc legal de les ajudes RDL 5/2021 de 12 de març.

L’alcalde i responsable de l’àrea de comerç, també ha volgut insistir en el treball que s’ha fet i es continua fent per tal de reactivar l’economia local, amb estes ajudes o qualsevol altra d’àmbit autonòmic o local. “El nostre objectiu és donar suport als nostres comerços i empreses per això hem treballat per a facilitar i agilitzar la tramitació de les ajudes. A més, hem impulsat i seguirem fent-ho programes municipals com el dels bonos de comerç, que en la seua segona edició han suposat una injecció de 150.000 € al comerç local. 1500 bons de 100€ cadascun, en la qual el ciutadà paga 60 euros i els altres 40 són a compte de l’Ajuntament d’Alzira”.

RESUM

Fase 1

Dirigida a restauració, turisme, cultura

270 ajudes atorgades

Total………………………..627.278,20 €

Fase 2

Dirigida a festa i oci

59 ajudes atorgades

Total………………………..130.600 €

Fase 3

Dirigida a tèxtil, calcer i arts gràfiques

81 ajudes atorgades

Total………………………..178.200 €

Fase 4

Dirigida a estètica i guarderies

60 ajudes atorgades

Total………………………..125.400 €

Pendent de resoldre 3 requeriments

TOTALS

470 ajudes atorgades

total…………………1.061.778,20 €

romanent………………88.513,80 €