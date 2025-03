Alzira llança una nova campanya de prevenció d’adiccions per a joves

Per a completar accions delegades de l’Ajuntament d’Alzira, la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de la Regidoria de Salut Pública, en col·laboració amb l’entitat social Sembrem, especialitzada en psicologia, ha posat en marxa a Alzira una nova campanya de prevenció d’addiccions dirigida als joves.

La campanya es va presentar baix el títol “Escoltem però no jutgem. T’ajudem”, en una roda de premsa on van participar els psicòlegs Eduardo Landete i Jesús Pelluch, de Sembrem, la regidora de Salut Pública Lara Ferrer i la tècnica Mónica Rodríguez. Durant l’acte, es va destacar la importància d’intervenir en els joves d’Alzira “apostant pel seu potencial”, en particular en els alumnes de 3r d’ESO.

La campanya preveu diverses xarrades interactives a les aules, amb l’objectiu de crear un espai de confiança on els joves puguen resoldre dubtes i aprendre a gestionar millor els riscos associats a les addiccions.

Eduardo Landete, també va voler subratllar que l’objectiu principal d’esta iniciativa és ajudar els joves a comprendre els perills de les addiccions i proporcionar-los eines per evitar conductes de risc basant-se en el model Islandés que ha donat bons resultats tant en el propi pais com en altres països en els que també s’ha implementat.

Per la seua banda, Jesús Pelluch va destacar que les xarrades es faran en un format dinàmic i interactiu, amb l’objectiu de generar un ambient de confiança i empatia per afavorir la participació activa dels joves tinguent la prevenció com a objectiu principal.