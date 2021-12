Alzira llança una nova edició del concurs de decoració de balcons, finestres i façanes per a omplir els carrers amb l’alegria del Nadal

Connect on Linked in

L’Ajuntament espera una bona acollida del concurs després del gran èxit de participació de l’any passat

«Per Nadal, decora el teu balcó» atorga 3 premis de 300, 150 i 100 euros en Targetes Alzira als millors treballs

Regidoria de Festes ha convocat la segona edició del concurs de decoració de balcons, finestres o façanes pel Nadal. El regidor, Xavier Pérez, destaca que «l’èxit de la passada convocatòria de ‘Per Nadal, decora el teu balcó’, amb una alta participació de veïns i veïnes», fa esperar una gran acollida de la iniciativa també enguany. El 2021 ha sigut «un altre exercici difícil», assegura l’edil, i este certamen intenta superar l’adversitat aportant alegria i bellesa als carrers amb la decoració dels balcons, les finestres i les façanes amb elements propis de les festes de Nadal.

La dedicació dels alzirenys i de les alzirenyes, de l’edat que siga, es veurà recompensada amb una Targeta Alzira per a comprar als negocis de la ciutat. Hi ha tres premis: el primer, de 300 euros; el segon, de 150 euros i el tercer, de 100 euros. «Creem il·lusió i omplim les nostres façanes de llums i colors. Donem la benvinguda a estes festes de Nadal, i fem partícips els més menuts de la casa d’esta alegria i moments màgics», proposa el regidor de Festes, qui considera que «és molt important transmetre els valors del Nadal a les xiquetes i als xiquets del poble, i una manera divertida de fer-ho és a través de la decoració de les cases, i també dels seus espais exteriors, els balcons, les finestres i les façanes». D’esta manera, a més a més, s’aconseguix l’objectiu de la campanya: «Tindre una ciutat més alegre en estos temps tan complicats», explica el regidor. Per això, anima a tots «a participar en este concurs que alegra els carrers de la ciutat».

Per a participar-hi cal enviar una fotografia de la decoració a l’adreça electrònica de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira (festes@alzira.es), on s’haurà d’indicar el nom i cognoms de la persona participant i l’adreça de la ubicació exacta de la teua decoració, abans del 30 de desembre. Així mateix, es podrà participar a través de les xarxes socials: s’haurà de pujar una imatge de la decoració al Facebook o a l’Instagram de l’Ajuntament d’Alzira, i s’haurà de dir també el nom i la ubicació exactes, a més d’incloure a la publicació el següent missatge: #AlziraviulamàgiadelNadal. La participació és sols vàlida per a decoracions realitzades en el municipi d’Alzira. El jurat, que serà designat per l’Ajuntament d’Alzira, passarà a valorar les diferents propostes presentades i farà pública la seua decisió el dimarts 4 de gener de 2022.

Les bases del 2n Concurs de Decoració de Balcons per al Nadal de 2021 es poden