Alzira llançarà 2.000 bons de compra per al comerç local amb descomptes del 40%

Esta iniciativa del govern municipal va ser aprovada pel Consell de Comerç el passat dilluns

El consell assessor de comerç d’Alzira va aprovar el passat dilluns 22 de juny, després de diverses setmanes de treball, el llançament de 2.000 bons de compra sota els lemes “Jo compre a Alzira” i “Alzira és comerç”.



Estos bons són targetes de pagament de 50 euros, en els que el ciutadà abona 30 euros i l’Ajuntament 20 euros més, és a dir, el ciutadà pagarà 30 euros i podrà fer una despesa de 50 euros.



L’objectiu d’esta campanya que començarà al setembre, és per una part, ajudar a les famílies a remuntar la situació econòmica a causa de la Covid-19 i alhora impulsar i dinamitzar el comerç local i promoure els serveis associats a la targeta Alzira.



Actualment són més de 330 establiments associats, sense perjudici que nous comerços i servicis puguen sol·licitar la seua alta de forma gratuïta, al formulari de la web d’Idea.



En total l’emissió d’estos 2000 bons representarà una injecció de liquidesa en l’economia local de més de 100.000 euros. Les persones podran comprar els bons de consum a les dependències d’IDEA – C/ Ronda d’Algemesí o al quiosc de Turisme a la Plaça Major, 4 on s’instal·larà un terminal TPV exclusiu per a la seua venda. La ciutadania abonarà l’import dels bons per pagament electrònic, a través de targeta bancària. Es podran adquirir un màxim de 6 bons per persona per un import de 300 €.

Entre totes les propostes estudiades per a dur a terme aquesta reactivació comercial, l’Ajuntament d’Alzira ha optat per una mesura innovadora,

“l’objectiu d’esta iniciativa és injectar recursos en l’economia local i més concretament en totes aquelles activitats obligades a tancar les seues portes a conseqüència de l’estat d’alarma o que han vist disminuïts els seus ingressos considerablement per esta pandèmia. Volem ajudar-los a continuar prestant els seus serveis amb la màxima normalitat possible després d’esta parada obligatòria per la crisi sanitària.” Assegura l’alcalde d’Alzira i regidor de Comerç, Diego Gómez.



D’altra banda, l’alcalde afig, “Lamentem que el PP, de forma malintencionada haja emés un comunicat a la premsa proposant com a pròpia una mesura que ja havia aprovat el consell de comerç i que s’estava treballant des de fa diverses setmanes. He de recordar que el PP té una representant en el Consell de Comerç que ha participat a les reunions d’este ens consultiu”.