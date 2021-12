Alzira lliura els premis del V Concurs de Redacció Juvenil en Valencià

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura, a través del Serval (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira), ha organitzat el V Concurs de Redacció Juvenil en Valencià per tal de normalitzar i fomentar l’ús de la nostra llengua, especialment entre la joventut. El concurs enguany ha girat entorn de la celebració del centenari del Gran Teatre i ha tingut com a tema «Històries per a representar… S’alça el teló!»

L’acte de lliurament dels premis s’ha celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira. Hi han assistit l’Alcalde, Diego Gómez; el regidor de Cultura, Alfred Aranda; la regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme, Sara Garés; el regidor de Comunicació i Festes, Xavi Pérez, i la tècnica lingüística del Serval, Andrea Maravilla, com també els i les estudiants guardonats, familiars i representants dels centres educatius. La professora Pura Santacreu, membre del jurat, no ha pogut assistir-hi.

Al concurs han participat 216 estudiants dels centres educatius d’Alzira d’entre 12 i 18 anys, distribuïts en tres categories: A) 1r i 2n d’ESO, B) 3r i 4t d’ESO, C) Batxillerat, Escola d’Adults i cicles formatius, i D) 5é i 6é de Primària. Enguany, com a novetat hi havia la categoria E) ACIS i centres d’Educació Especial, que ha quedat deserta perquè no s’hi ha presentat cap treball.

El premi per als guanyadors del primer premi de cada categoria ha sigut un ordinador portàtil i per als guanyadors dels segons i dels tercers premis, una tauleta tàctil gran i una xicoteta, respectivament. Tots els premiats han obtingut, a més, un llibre en valencià.

Els guardonats han sigut:

Categoria A: 1r i 2n d’ESO

Primer premi: Marc Martínez Recio (IES La Murta)

Segon premi: Marina Cano Newport (IES Rei en Jaume)

Tercer premi: Ana Albelda Jover (La Purísima)

Categoria B: 3r i 4t d’ESO

Guanyadora: Irene Azorín Aguado (La Purísima)

Segon premi: Nerea Aliques Zafrilla (Xúquer Centre Educatiu)

Tercer premi: Isis N. Estupiñán Sánchez (IES La Murta)

Categoria C: Batxillerat, Cicles Formatius i EPA:

Guanyadora: Juan Fito Santamaría (IES Rei en Jaume)

Segon premi: Marta Moya Calero (IES Rei en Jaume)

Tercer premi: Marc Yatseta Fernández (IES Rei en Jaume)

Categoria D: 5é i 6é de Primària:

Guanyadora: Aarón Piera Giménez (CEIP Vicente Blasco Ibáñez)

Segon premi: Josep Dasí Martín (CEIP Alborxí)

Tercer premi: Alberto Pascual Llinares (Sants Patrons)

Alfred Aranda ha agraït la implicació dels centres educatius en este concurs que a més de fomentar la redacció en valencià de textos teatrals, ha divulgat el centenari del Gran Teatre. El jurat ha llegit moltes històries que reunixen les condicions per a poder-se representar als centres educatius i en els escenaris dels teatres. També ha animat els i les estudiants a assistir als espectacles que tenen lloc a Alzira. El regidor ha conclòs: “Esperem que amb els ordinadors, les tauletes i els llibres que us hem facilitat continueu escrivint i, sobretot, somniant”.