Alzira manté la incidència acumulada de 17 casos per 100.000 habitants

Continua la vacunació entre 40 i 49 anys

Alzira es manté amb 8 casos actius de coronavirus, segons les dades oferides per Salut Pública este matí. És una xifra que no varia respecte a la setmana passada, tot i que dos dels contagis han sigut en els últims tres dies. Amb una taxa d’incidència acumulada de 17 casos per cada 100.000, Alzira manté l’estabilitat pel que fa al nombre de casos en xifres molt baixes.

Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha comentat que “el perfil dels nous contagis a la comarca de la Ribera es situa en l’edat de 33 anys, persones que encara no estan vacunades, per tant és important no abaixar la guàrdia”.

Vacunació

D’altra banda, pel que fa a la vacunació, la pròxima setmana al Casal Fester continuarà vacunant-se les persones en el tram d’edat entre els 40 i 49 anys, i també s’inocularà la segona dosi d’AstraZeneca a les persones entre 60-65.

La previsió és que en dos o tres setmanes s’encete la vacunació de les persones menors de 30 anys, per això es torna a incidir en la necessitat de revisar les dades del SIP i actualitzar els telèfons perquè es cite de forma correcta. Per a poder verificar que són correctes cal accedir http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

El calendari per a conèixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d’edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Dubtes sobre la vacunació 900 300 555.