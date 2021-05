Alzira manté les baixes xifres d’incidència

Connect on Linked in

Com cada dijous hui ha tingut lloc la reunió amb els representants dels diferents municipis que integren el Departament de Salut de la Ribera, per tal de conèixer l’actualitat de casos de COVID i valorar les xifres aportades per Sanitat. En els últims 7 dies, en Alzira tenim 22 casos cada 100.000 habitants. En total hi ha 10 casos actius, 21 d’ells en els últims 3 dies.

A la reunió, ha assistit la regidora de Sanitat Gemma Alós, qui ha explicat que “continuem amb una incidència relativament baixa, però cal seguir pendents de l’evolució de les xifres i seguir amb l’esforç per a poder mantindre’ns en esta baixa incidència. Recordem que esta setmana acaba l’estat d’alarma però el virus no desapareix. És molt important complir els protocols de manera estricta”.



Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat i agraïm a tota la població l’esforç pel compliment de les mesures vigents.

VACUNACIÓ

Pel que fa a la vacunació actualment els majors de 75 anys ja estan tots vacunats. En cas de ser d’eixa franja d’edat i no estar vacunat cal posar-se en contacte amb el centre de salut. Així mateix, esta previst que esta setmana es vacunene totes les persones que tenen entre 70 i 74 i també s’està citant els que tenen entre 60 i 65 i de 65 a 69



D’altra banda a finals de mes es posaran en marxa els centres de vacunació de cada àrea de salut. Alzira serà punt de vacunació d’Alzira, Llaurí i Corbera per a majors de 55 anys.

El calendari per a coneixer quan està prevista la vacunació en funció del grup d¡edat es pots consultar a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat http://coronavirus.san.gva.es/…/vacunas-por-grupos-de-edad

Esta informació s’actualitzarà setmanalment.

Recorda que les teues dades de contacte han d’estar actualitzades al sistema SIP, per tal que puguen posar-se en contacte amb tu. Des del departament de Salut de la Ribera, se cita a les persones mitjançant el seu telèfon de contacte, indicant la data i hora de vacunació. Revisa que les dades estiguen actualitzades al sistema SIP. Per a poder verificar que són correctes cal accedir ací: http://www.san.gva.es/web/dgcal/formulario-de-contacto

Si, malgrat tot allò, encara tens dubtes sobre la vacunació, pots telefonar al 900 300 555

En cas de necessitar un justificant de vacunació, pots descarregar-lo també des de la pàgina web de Conselleria https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/vacunascovid?language=ca&fbclid=IwAR2VToNr8X7lTrHe3FTVl45KA7OuDdxzqIrlqFJDl72zI1L_OaCwy-



A més s’informa que torna l’atenció presencial als centres de salut a partir de dilluns que ve. De forma gradual, es tornarà a les visites amb l’objectiu de recuperar, com més prompte millor, l’activitat a estos centres.