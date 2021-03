Alzira manté l’esperit faller en els xiquets amb un concurs de dibuix

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les propostes presentades serviran d’inspiració per a decorar la nova escultura fallera de la Casa de la Cultura

L’Ajuntament d’Alzira, des de les Regidories de Cultura i Educació, planteja un nou concurs de dibuix destinat als escolars alzirenys.

Els participants, alumnes de 1r a 6é de primària, han de pintar o decorar amb la tècnica pictòrica que desitgen, un dibuix facilitat pel centre educatiu o per la pròpia Casa de la Cultura, que es correspon amb la silueta de la nova escultura fallera ubicada a la Casa de la Cultura. Els treballs s’entregaran a la Casa de la Cultura del 22 al 30 de març, i amb les obres seleccionades es farà una exposició i s’atorgaran set premis.

Alfred Aranda, regidor de Cultura, ha manifestat el seu agraïment als centres educatius per formar part d’esta activitat que manté l’esperit faller, ens apropa al món de la festa fallera i al mateix temps fomenta la creativitat en els xiquets i les xiquetes.

Pel que fa a la nova escultura fallera, des de la Regidoria de Cultura, s’ha adquirit la figura d’una fallera dissenyada per l’artista plàstic alzireny, David Boluda. Està fabricada amb fibra, poliuretà, resines i modelada en 3D i té una alçària de dos metres. “Volem aportar el nostre granet d’arena i retre un xicotet homenatge a les nostres falles i a tots els professionals relacionats amb esta festa que, degut a la pandèmia, han patit les conseqüències econòmiques que ha generat la seua cancel·lació. Vull animar a tots a conèixer esta original fallera que dona la benvinguda a totes les persones que visiten la Casa de la Cultura i que aglutina cultura, festa i solidaritat amb els oficis afectats per la crisis sanitària”, ha explicat el regidor, Alfred Aranda.

Els treballs presentats al concurs serviran d’inspiració per a poder fer el disseny que serà pintat pel professorat de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i pel seu l’alumnat sobre l’escultura.

A més, des de la Casa de la Cultura, plantegen una divertida activitat i ens conviden a proposar un nom per a esta escultura que podem trobar a l’entrada de les antigues Escoles Pies, on en els pròxims dies es poden visitar les exposicions Per amor a l’art i Apunts de viatge.

BASES DEL CONCURS

Cada participant ha de pintar el dibuix imprès de la fallereta en DIN A4 que li facilitarà el centre (adjuntem un PDF del dibuix perquè el centre faça les còpies que necessite per al seu alumnat).

PARTICIPANTS: alumnat de 1r a 6é de primària dels centres educatius d’Alzira i del Centre d’Educació Especial Carmen Picó.

TÈCNICA i ESTIL: es podrà emprar qualsevol tècnica pictòrica (llapis de colors, retoladors, ceres, aquarel·les, etc.) i qualsevol estil (realista, abstracte, pop…).

– S’admetrà un únic dibuix per participant.

– S’atorgaran set premis, un per cada nivell educatiu, que consisteix en una figura menuda de la fallera, les pintures adients per a decorar-la i una sorpresa.

– Durant el mes d’abril es farà una exposició dels dibuixos seleccionats i es lliuraran els premis el dia de la inauguració (data que es comunicarà més endavant).

– Al revers del dibuix ha de constar:

– Nom i cognoms del participant

– Curs

– Nom del col·legi

Cada centre ha d’entregar els seus treballs conjuntament a la Casa de la Cultura del 22 al 30 de març de 10h a 14h i de 17h a 20h.