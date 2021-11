Alzira millora l’accessibilitat de les voreres per a persones amb mobilitat reduïda

Connect on Linked in

Des de la regidoria d’Obres Públiques s’estan millorant les voreres del carrer Reis Catòlic amb l’encreuament amb el carrer O’Donell. Es tracta d’un projecte que millorarà l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.



Amb estes obres es pretén connectar sense cap barrera arquitectònica i complint la normativa els dos centres de salut, el del carrer la Pau amb el d’Hort dels Frares. L’objectiu és facilitar els desplaçaments dels vianants i fer més còmode el trànsit diari, especialment per a les persones amb diversitat funcional.



El regidor d’Obres públiques, Fernando Pascual, ha manifestat que “este Ajuntament està conscienciat des del principi per fer d’Alzira una ciutat capdavantera en matèria d’accessibilitat. Per això des de la regidoria d’Obres Públiques seguim treballant per millorar l’accessibilitat i donar comoditat als vianants que es desplacen per la nostra ciutat, concretament pels carrers que uneixen els dos centres de salut”. L’edil ha afegit que l’objectiu és fer d’Alzira una ciutat moderna, accessible i sostenible”.