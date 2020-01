Alzira millorarà la qualitat dels monuments fallers i introduirà materials “friendly” amb el medi ambient

Print This Post

Els 20.000 euros seran repartits segons seccions.

Que Alzira és una ciutat amant de les falles, no ho dubtàvem, després que l’ajuntament de la capital de la Ribera Alta aprovara les ajudes destinades a la festa per tal d’incentivar la qualitat dels monuments fallers, ha decidit que els dines invertits aniran destinats directament als artistes per tal d’evitar que es gasten en altres fins. La comissió que s’encarrega de regular aquestes ajudes entregarà la mateixa quantitat.



D’aquesta manera, les comissions de la Secció especial comptaran amb una ajuda de 1800 euros, 800 rebran les de la primera, 500 els monuments de la segona secció, 400 de la tercera i 200 de la quarta.



La finalitat d’aquestes ajudes és la de dotar de més qualitat els monuments alzirenys, contribuir d’alguna manera en la festa i a més vincular les ajudes en la introducció de materials menys contaminants al medi ambient.