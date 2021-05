Alzira mostra al món el seu patrimoni cultural i natural a través del projecte O-city

Print This Post

Alzira, ciutat plena d’història i amb destacats esdeveniments que han tingut lloc al pas dels segles, mostra a través del projecte O-City.org els seus recursos.

Des que es va adherir a este projecte en juliol de 2020 el Departament de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira ha mostrat un total de setze propostes, a les que aniran sumant-se’n de noves al llarg dels pròxims mesos.

Hui s’ha presentat en FITUR el projecte O-city i Alzira ha sigut la ciutat escollida com a exemple per a la resta de ciutats interessades a adherir-se a este recurs, «la qual cosa vol dir que des del Departament de Turisme s’està treballant en la direcció adequada per tal de posicionar turísticament a la nostra ciutat en el lloc que li correspon», segons Isabel Aguilar, regidora encarregada de l’àrea.

A hores d’ara estes són les propostes de la ciutat d’Alzira que es troben disponibles en O-city.org, tant en castellà com en anglés:

Casa Consistorial, casa d’Alós, Museu Faller, llavador de l’Alquerieta, Pont de Ferro, les muralles àrabs, locomotora Mikado, monument als fallers, santuari Verge del Lluch, monument al confrare i la tamborada, església de Santa Caterina, la Murta i la Casella (paratges naturals), els casalicis dels Sants Patrons, el monument font al llaurador i el palau de Casassús.

“Turisme ha anat implementant de contingut l’espai de la ciutat d’Alzira per a mostrar edificis i llocs emblemàtics i oferir una proposta atractiva a qui desitge apropar-se a la nostra ciutat per a descobrir tot el que pot oferir una ciutat que compta amb vestigis moriscos, és testimoni del pas de Jaume I, s’enorgullix dels seus paratges naturals de la Casella i la Murta, amb les restes de l’antic cenobi Jerònim de Santa Maria de la Murta, i presumix de ser una ciutat que alberga interessants propostes arquitectòniques en l’entramat de la Vila, la part primigènia de la ciutat“, segons la regidora de Turisme, Isabel Aguilar.

O.City.org

O-city.org és un projecte que compta amb el finançament de la Comissió Europea, dins del programa Erasmus Plus (Aliances del Coneixement), encarregat de desenvolupar una aplicació en línia per a apropar el patrimoni natural i cultural dels pobles i ciutats del món.

La plataforma permet a les localitats un ampli ventall de possibilitats, ja que a més també pot mostrar-se la cultura i tradicions per mitjà de vídeos, fotografies, animacions i altres elements multimèdia elaborats com a projectes educatius a les aules de centres i institucions formatives.