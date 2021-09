Alzira mostra tota la seua oferta en la Fira de les Comarques de la Diputació de València

Print This Post

Es celebra del 24 al 26 de setembre en la plaça de l’Ajuntament de València

Alzira torna a estar present en la Fira de les Comarques que es celebra del 24 al 26 de setembre en la plaça de l’Ajuntament de València, baix el paraigües de València Turisme de la Diputació.

La Fira perseguix mostrar l’amplia oferta de productes i destins turístics de les nostres comarques, en un format dinàmic, professional i divertit.

Per mig de codis QR es podrà accedir a tota la oferta de la nostra ciutat a nivell patrimonial, lúdic i festiu. Entre altres els visitants a l’estand d’Alzira trobaran informació de les rutes per la Murta i la Casella; la ruta dels monestirs; les Falles; la Setmana Santa; els Moros i Cristians; el Camí de Santiago de Llevant; guia gastronòmica; horaris dels monuments; plànol de rutes BTT; etc.

«És molt important per a la nostra ciutat estar present en una Fira d’estes característiques on s’aglutina tota l’oferta que proporcionen les localitats de la província. En plena era digital és imprescindible apropar de manera fàcil i útil tot el que Alzira pot aportar per tal que els visitants puguen gaudir i, el més important, transmetre la seua experiència a altres persones que pugen convertir-se en potencials visitants», segons la regidora encarregada de l’àrea de Turisme, Isabel Aguilar.

L’horari de la Fira serà ininterromput:

Divendres 24 de setembre, de 17 a 21 hores

Dissabte 25 de setembre, de 10 a 15 i de 16’30 a 21’00 hores

Diumenge 26 de setembre, de 10 a 15 i de 16’30 a 20’00 hores

Des de la Diputació i des de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Alzira es fa una crida a la responsabilitat i col·laboració de totes i tots en compliment de la normativa sanitaria vigent, per a aconseguir un normal desenvolupament de la Fira i previndre contagis i incidències de qualsevol tipus durant la celebració.