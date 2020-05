Alzira obri el fons solidari Som Alzira

Connect on Linked in

Alzira obri hui el fons solidari Som Alzira, per a fer aportacions econòmiques destinades a cobrir les necessitats extremes creades per la crisi social derivada de la pandèmia de la Covid-19.



El passat dimecres 29 d’abril el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat crear este fons, que s’enceta amb 12.500 euros provinents de les aportacions dels grups polítics municipals.



L’impacte que la crisi sanitària arriba a l’economia local, i afecta el benestar dels ciutadans i ciutadanes. Per tal de minimitzar el seu efecte social en els col·lectius més vulnerables, ja que es reduïxen els seus ingressos per fer front a les despeses més peremptòries, es planteja la creació d’un Fons de Solidaritat “Som Alzira”, una ajuda per a no deixar ningú arrere.



A la quantitat inicial es poden sumar les donacions de la ciutadania que de manera individual vullguen fer aportacions econòmiques destinades a atendre les persones a través del compte de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923.



La iniciativa compta amb el suport de representants del voluntariat municipal, que en tot moment, i especialment en els durs moments actuals, han mostrat la seua solidaritat amb els alzirenys i alzirenyes, Protecció Civil, Creu Roja, Càritas, #JoAjudeAlzira, Norte Perdido, Cepaim. Projecte Riu o Vacif, entre altres.



Estes entitats de la societat civil han participat en el vídeo explicatiu per a donar veu a les necessitats que tenen els nostres veïns i veïnes: alimentació, atenció domiciliària, productes essencials, acompanyament o necessitats educatives.



El referit Fons serà gestionat per l’Àrea de Serveis Socials, la qual deurà destinar els imports resultants a les famílies per tal que puguen efectuar les seues compres en els supermercats de la localitat.



Podeu vore el vídeo de la campanya al següent enllaç https://youtu.be/yJBTegURYBI