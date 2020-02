Alzira obri el període d’inscripció per a adherir-se al tractament contra el cotonet

Print This Post

El pròxim dilluns 2 de març s’obri el termini d’inscripció per a sol·licitar el tractament per a la plaga coneguda com el “Cotonet”. El període d’inscripció estarà obert fins al 15 d’abril, perquè les persones o empreses propietàries de parcel·les agrícoles en explotació al terme municipal d’Alzira, puguen demanar el repartiment d’insectes beneficiosos.



La inscripció haurà de fer-se personalment al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira situat al carrer Sant Roc núm. 6, a l’entresol del mateix edifici, i l’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres des de les 9.00 fins a les 14.00 hores.



“L’ús d’insectes beneficiosos per al control de plagues és una tradició en l’agricultura alzirenya des de l’època de les antigues cambres agràries,. De fet continuen demandant-ho els agricultors hui dia, i per això es manté. De fet, la normativa en matèria de tractament de plagues avança en la línia d’usar insectes per a controlar a altres insectes, evitant els productes químics.” assegura Pep Carreres, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira.



El Cryptolaemus s’utilitza com a mesura per tal de fer un control biològic de plagues. A partir d’organismes vius es pretén controlar altres poblacions. En esta iniciativa treballen conjuntament la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica i el Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.



Els aspectes a tindre en compte seran:

Les sol·licituds es formulen individualment per a cada llaurador, amb un màxim de 2000 individus de Cryptolaemus per sol·licitud.

Cal saber que tenen preferència les explotacions amb certificat ecològic, seguides de la producció integrada, i finalment les explotacions convencionals.

La documentació que es deu aportar inclou les dades de la parcel·la (polígon, varietat de cultiu i superfície), i en els casos de cultiu ecològic també caldrà aportar el certificat d’explotació ecològica i el llistat de parcel·les adherides a esta certificació. Per a més informació, es pot telefonar al 96 245 92 69.