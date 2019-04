Alzira obri una nova zona recreativa en la Casella

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira ha condicionat una nova zona recreativa en la Casella. D’esta manera es posa a disposició de la ciutadania per a estes vacances de pasqua una opció addicional per a eixir a l’aire lliure, just on se situava l’antic Camp de Tir.

Amb l’adequació d’aquest espai, dotat de 12 taules de pícnic i que venen acompanyades d’un ampli pàrquing sota dosser arbratge, es diversifiquen les opcions de gaudir de la naturalesa i evitar un possible excés de visites en La Murta. Altres punts d’estada on passar les festes poden ser el Parc dels Furs, al costat del Riu Xúquer, o bé la Muntanyeta

La setmana passada es va obrir esta nova zona amb la intenció que la ciutadania fera ús d’ella ja en la Setmana Santa, però a causa de la situació d’emergència els alzirenys i alzirenyes no van poder gaudir-la. Aquest pròxim cap de setmana s’espera que la climatologia siga més favorable.