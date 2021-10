Alzira ofereix als majors recuperar la gimnàstica i els tallers de memòria a espais públics per pal·liar el tancament dels seus locals

Connect on Linked in

La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, es reuneix hui, Dia dels Majors, amb portaveus de les associacions Antonia Cerdà i Pedro García, i el dimarts amb Júcar

L’Ajuntament vol propiciar l’ús de l’espai obert i posar a disposició dels majors els recursos municipals

La Regidora de Serveis Socials, Marina Mir, inicia hui, Dia dels Majors, una sèrie de reunions amb els representants de les entitats de persones majors per tal de conèixer de primera mà quina és la seua situació i consensuar la realització d’activitats que els permeten recuperar la vida activa i les interaccions socials respectant les limitacions a què obliga l’emergència sanitària. Hui assistiran a aquest encontre els portaveus de les associacions de jubilats Antonia Cerdà i Pedro García, i el dimarts vinent serà el moment de dialogar amb membres de l’associació Júcar.

Segons ha explicat el tècnic de Serveis Socials, Joan Rovira, es tracta d’iniciar el procediment per reconduir l’activitat de les associacions de jubilats arran de la pandèmia, després del temps de confinament i amb el procés de vacunació completat a aquesta franja d’edat, “sabedors de que no podran fer el què feien abans”. En este sentit, des de Serveis Socials es considera important oferir alternatives de vida activa prioritzant l’ús de l’espai públic obert i l’entorn urbà, que ofereixen més garanties per a evitar el risc de nous contagis. Marina Mir ha proposat als assistents recuperar en les pròximes setmanes les sessions de gimnàstica per a majors i els tallers de memòria a espais municipals que permeten garantir les mides de seguretat.

El tècnic Joan Rovira recorda que l’Ajuntament d’Alzira disposa d’una experiència de més de 40 anys en l’atenció específica a la població de la Tercera Edat i compta amb “molts recursos i serveis, i molts actius al servei de les persones majors”. “Allò important és que ells expressen quines són les seues necessitats”, assenyala Marina Mir, que ha destacat que des de la regidoria que gestiona “hi ha un diàleg permanent amb els representants i amb els afectats i les seues famílies”. L’Ajuntament vol consensuar amb els més majors “una oferta diversa i heterogènia d’activitats per a tot l’any”, i també els informarà de les pròximes xarrades dirigides a la població més gran, com la que tindrà lloc el 14 d’octubre al MUMA, que tractarà sobre “La salut de les dones majors: una mirada de curs vital i feminista”, a càrrec de Mónica Ramos Toro, antropòloga , professora, investigadora i experta en envelliment i perspectiva de gènere.

A hores d’ara, el que més preocupa a l’Ajuntament és l’augment de demanda de serveis assistencials domiciliaris per part de la gent que està vivint sola i que té problemes de mobilitat o està en situació de dependència. És, asseguren des de Serveis Socials, “una situació complexa, afectada pel canvi demogràfic, la crisi de les cures i també la crisi del model residencial”. Per a aquestes situacions hi ha un ampli ventall de recursos a la ciutat d’Alzira, com el serveis de teleassistència, menjar a casa, l’ajuda domiciliària i el programa major a casa, entre d’altres, en constant reorganització per tal d’arribar a tots els qui ho precisen.

Els responsables de Serveis Socials han conversat hui també amb representants de l’Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer per coordinar accions conjuntes per millorar l’atenció i la qualitat de vida dels afectats i les seues famílies.

Activitats permeses als Centres de Majors (CEAM, CIM i assimilats) a partir del 14 de setembre:

Activitats i serveis d’atenció individualitzada.

Aforament màxim del 75%.

Sols es poden realitzar activitats que necessiten de taula; s’haurà de garantir la distància d’1,5 metres entre les cadires i es permetrà una ocupació d’un màxim de 6 persones per taula o agrupació de taules.

A les activitats que es facen amb ús de material, este el portaran les persones usuàries. Si no és possible, s’haurà d’adaptar l’activitat per tal d’evitar l’ús de material compartit i col·lectiu.

Tallers d’envelliment actiu: amb grups reduïts de persones, respectant la distància de seguretat i les mesures higièniques.

Activitats grupals i tallers: es podran recuperar d’acord amb les característiques estructurals del centre i respectant les mides de seguretat.

Biblioteca: es manté l’activitat, el préstec de llibres, sales de lectura, jocs de taula i billars, aplicant les mesures d’higiene, neteja i desinfecció.

Es potenciarà l’ús de les tecnologies digitals.

Menjador: es permet l’obertura del servei d’acord amb les mesures per a la població general. L’aforament i l’ocupació màxima per taula estaran regides per les disposicions de les autoritats sanitàries. Es podrà fer servei de menjar per emportar.