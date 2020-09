Alzira oferix una interessant mostra de la seua història en el MUMA i el Museu Faller

Connect on Linked in

La Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament d’Alzira anima a totes i tots a conéixer els espais museístics de la nostra ciutat, el Museu Municipal d’Alzira – MUMA i el Museu Faller.



A partir del dijous 1 d’octubre entrarà en vigor l’horari d’hivern:



El MUMA es podrà visitar de dimarts a dissabte d’11’00 a 13’00 i de 17’00 a 20’00 i diumenge d’11’00 a 13’30.

Mentre que l’horari per realitzar un recorregut pel Museu Faller serà, de dimarts a dissabte d’11’00 a 13’00 i dimecres de 17’00 a 20’00.



Els dos espais museístics estan preparats d’acord a les mesures de seguretat establides, aforament limitat de sales, senyalística direccional i punts de desinfecció de mans, per tal d’oferir una visita cultural d’acord a les directrius marcades per la Conselleria de Sanitat per tal de fer front a la pandèmia de la Covid-19.



“El MUMA oferix exposicions a les sales temporals i permanents, amb la finalitat de conéixer la història d’Alzira, a més de mostrar obres de reconeguts artistes de la nostra ciutat i de la comarca, com Manuel Boix, Rafael Armengol, Enric Solbes, Josep Francés, Juan Ripollés “Ripo”, Salvador Ausina, Pepe Goig, Ricardo Fluixá, Adrià Pina, Antonio Espìnar, Elena Negueroles, Susana Nadal, entre altres, junt a obres de prestigiosos pintors com Ignacio Pinazo i Teodoro Andreu, o escultors com Antonio Ballester, Enrique Masiá, o Leonardo Borrás”, ha assenyalat Isabel Aguilar, regidora de Patrimoni Cultural.



Pel que respecta al Museu Faller oferix un complet i interessant recorregut per la història, les tradicions, els artistes fallers, els diferents oficis que participen en la festa, la gastronomia, la indumentària, la música, el procés artístic, la pólvora, a través d’audiovisuals per tot el recorregut del museu. Tractant-se d’un espai on es mostra tota l’essència de la festa fallera no poden faltar els ninots, “una selecció de ninots indultats al llarg de la història de les falles d’Alzira, tant grans com infantils que testifiquen el valor cultural de les Falles declarades Festa d’Interés Turístic Nacional i Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO”, ha matisat la regidora.