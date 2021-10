Alzira oferta activitat esportiva gratuïta per als majors

Connect on Linked in

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira inicia el 13 d’octubre l’activitat física per als majors que serà totalment gratuïta i es realitzarà tres dies per setmana: dilluns, dimecres i divendres, de 9.30 a 10.30 hores.

Totes les persones majors interessades en participar han de dirigir-se al punt de partida de l’activitat, la plaça de la Generalitat. Es començarà amb la realització d’exercicis de calfament supervisats per monitors titulats per a continuació procedir a caminar fins al poliesportiu a l’aire lliure Jorge Martínez Aspar on es dura a terme un sessió de gimnàstica variada.

Es recomana als i les participants la utilització de roba còmoda o esportiva per tal de poder realitzar l’activitat.

Per a participar no cal realitzar cap inscripció prèvia, només estar en el punt d’encontre, la plaça de la Generalitat, a l’hora d’inici de l’activitat.

«Hem travessat mesos de paràlisi i inactivitat degut a les restriccions sanitàries derivades per a fer front a la pandèmia de la Covid-19. Ara amb la flexibilització de les mesures creguem convenient la posada en marxa d’esta activitat dirigida a les persones majors per tal de motivar-les a la realització d’activitat física moderada, apta per a totes i tots. La iniciativa totalment gratuïta està oberta per a tot el veïnat sènior que vullga participar i als que convide a unir-se. El simple fet de realitzar activitat física moderada s’associa a beneficis significatius com la millora en la funció cardiopulmonar, en la flexibilitat, força i qualitat de vida», segons Fernando Pascual, regidor d’Esports.