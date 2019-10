Alzira participa a la campanya de neteja del riu

Connect on Linked in

Esta campanya de voluntariat ambiental ha retirat 11 tones de residus dels rius de 30 municipis



Més de set-centes persones s’han sumat a la campanya organitzada per la Fundació Limne

Alzira se suma un any més a “Mans al riu”, la campanya anual de neteja d’espais fluvials impulsada per la Fundació Limne, amb objectiu de fer palés l’estat de conservació dels rius i barrancs, fomentar la consciència ciutadana vers la conservació dels rius i netejar de residus els entorns naturals on s’actua.

El passat diumenge es va celebrar a Alzira esta activitat de neteja que ha congregat 721 voluntaris ambientals i veïns de les localitats d’Albalat de la Ribera, Alfarb, Altea, Alzira, Beniarbeig, Bétera, Borriana, Canals, Carcaixent, Carlet, Catadau , Gandia, Guardamar del Segura, l’Alcora, l’Alcúdia, l’Eliana, la Pobla de Vallbona, Llombai, Manises, Ondara, Quart de Poblet, Sot de Xera, Sueca, Vilallonga, Xixona i Iàtova, que s’han unit per netejar els residus que han trobat en les ribes dels rius de la seua població.

En el cas de la nostra ciutat prop de 25 persones van acudir a la crida de “Mans al riu”, i van passar el matí retirant fem i deixalles del Xúquer. Entre ells, van acudir treballadors de la Regidoria de Medi Ambient, que es mostraren satisfets amb el resultat de la jornada.

El regidor de Medi Ambient Pep Carreres va felicitar la fundació Limne per esta bona iniciativa “Accions com estes ajuden a mantenir la qualitat ambiental del bosc de ribera del nostre emblemàtic riu Xúquer al mateix temps que crea consciència en la societat alzirenya. Durant els últims anys estem realitzant un gran esforç en la recuperació ambiental del Xúquer, però som conscients que encara ens queda molt de treball per fer en la restauració d’ecosistemes fluvials, no cal oblidar-se que hi ha que començar a ocupar-se d’altres afluents naturals propis dels nostre terme com es el cas del riu Verd.” Assegura Carreres.

Des de Limne asseguren que “la campanya ‘Mans al riu’ vol assenyalar que molts trams de riu s’utilitzen, incomprensiblement, com a abocadors il·legals”. Tant és així que en la jornada de neteja de rius, han recollit centenars de bosses industrials de fem amb residus urbans (plàstics, llandes, vidre, etc.), si bé l’organització ressalta la presència massiva d’objectes més voluminosos, com ara neveres, sofàs, pneumàtics, cadires, matalaps, sanitaris, restes de vehicles, material electrònic i altres objectes que no deurien estar al llit o les vores del riu. L’estimació global de pes arreplegat, entre bosses i residus voluminosos, deixa la impressionant xifra d’11.633 quilograms en total.

L’activitat, si bé té un marcat caràcter lúdic i didàctic, pretén millorar els espais fluvials en què s’actua, posant l’accent en els mitjans que hi ha per a gestionar els residus. “Resulta il·lògic que hui dia s’abandonen residus als rius havent-hi serveis de recollida, fins i tot porta a porta, i una xarxa d’ecoparcs”, assenyalen des de l’entitat conservacionista.

La campanya, que celebrava enguany la seua desena edició, ha aconseguit al llarg de la seua trajectòria clausurar abocadors il·legals i millorar l’estat de moltes riberes. “L’èxit de la campanya”, comenten els organitzadors, “comença en acabar el ‘Mans al riu’, quan els participants difonen dins del seu cercle familiar o d’amistats tot el que han vist i les alternatives que hi ha per a gestionar millor els residus”.

Altres localitats, com Alboraig, Algemesí, Catarroja i el Verger, que no han pogut sumar-se a esta convocatòria, entraran en la campanya celebrant el “Mans al riu” les pròximes setmanes, amb la qual cosa la participació global sumarà així 30 municipis.

La Fundació Limne agraïx el compromís dels ajuntaments i voluntaris implicats, així com el patrocini de Global Òmnium i Ecovidrio, que han fet possible, un any més, que esta campanya de voluntariat ambiental siga possible.